Эсеры хотят законодательно ускорить процедуру создания заповедников

Фракция справедливороссов в петербургском парламенте выдвинула инициативу, согласно которой городская администрация должна создавать заповедники в тех местах, где это позволяет заключение экологической экспертизы, в течение года после ее проведения. Таким образом эсеры в лице депутата Надежды Тихоновой хотят откорректировать две статьи городского закона.

"Город должен защищать природные территории и зеленые зоны. То, что мы видим сейчас, когда рекомендованные к созданию ООПТ территории просто стоят в запустении, теряя свои биологическое и ландшафтное разнообразие – недопустимо. Кроме того, в этом непонятном статусе участки не защищены от застройки", - напомнила депутат.

В качестве антипримеров того, как город распоряжается зелеными зонами, Тихонова приводит два случая из истории Выборгского района, где годами не удавалось достичь создания особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на двух участках, которые в результате этого бездействия приходили в упадок. Речь идет о парке Сосновка и безымянной зеленой зоне на проспекте Тореза.

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