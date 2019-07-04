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12:25

Эксперты одобрили магистерские программы Европейского университета перед аккредитацией

фото ЗакС политика Эксперты одобрили магистерские программы Европейского университета перед аккредитацией

Европейский университет получил положительное заключение по результатам аккредитационной экспертизы магистерских программ, сообщили представители вуза.

В заключении эксперты указали на полное соответствие содержания и качества подготовки обучающихся государственным образовательным стандартам «Теперь ждем официальный приказ Рособрнадзора», - добавили в университете.

Европейский университет в 2017-2018 году пережил ряд трудностей. Рособрнадзор лишил вуз образовательной лицензии и трижды отказывал в выдачи новой. Университет подавал встречный иск в московский Арбитражный суд, однако и там получил отказ. За возврат вузу лицензии выступал лично Владимир Путин.

В итоге после проверки лицензию вузу вернули, не найдя нарушений. С 24 августа университет начал принимать студентов. Поступали магистранты и восстанавливаются студенты, не успевшие окончить образование. Тем не менее, без аккредитации магистерских программ вуз не может выдавать дипломы государственного образца.

В феврале 2018-го экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко упрекнул руководство университета в том, что за годы своей работы во дворце Кушелева-Безбородко (из которого вуз выселили) оно его «обезобразило». В ответ университет показал истинную «безобразность» здания.

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18:09    
12-56 А почему что-то должно измениться ? Заказчик-хозяин  тот же. Только будут гадить не так нагло, поосторожней, получат адвокатов посильнее.

12:56    
ЕУ до закрытия был прозападной клоакой по подготовке подрывных сил по смене государственного строя России в угоду Запада(США)!!! А сейчас как? Вероятно, всё осталось по-прежнему в школе антироссийских диверсантов?

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