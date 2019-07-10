Суд арестовал 122 млн евро на счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы арестовал счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова на 121,7 млн евро (8,7 млрд рублей), передает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

По словам собеседницы агентства, ходатайство следствия об аресте счетов удовлетворили 4 июля. Пока это решение не обжаловано.

Кроме этих счетов, уже арестованы счета Абызова на более чем 437 млн рублей, два земельных участка и два жилых дома в Подмосковье, три квартиры, четыре комнаты, машиноместо в Москве, акции АО «Промышленные технологии», которые оценивают в 160 тысяч рублей.

Абызова подозревают в хищении 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области в составе организованной группы. По версии следствия, эти деньги он вывел за границу. Под стражей экс-министр останется как минимум до 25 июля.

В правительстве Дмитрия Медведева Абызов работал с 2012 по 2018 годы - до тех пор, пока его должность не упразднили.