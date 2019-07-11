После обращения к Беглову с просьбой спасти Муринский парк там начали рубить деревья

В Муринском парке 11 июня началась вырубка зеленых насаждений, сообщили жители ближайших домов в соцсетях. Один из них зашел на огороженную забором территорию, на которой планируется строительство второй очереди спорткомплекса Nova Arena, и снял на видео, как рабочие распиливают деревья.

Днем раньше три кандидата в губернаторы Петербурга Михаил Амосов, Владимир Бортко и Надежда Тихонова обратились к своему сопернику по выборам, действующему градоначальнику Александру Беглову с просьбой отменить вырубку деревьев и перенести строительство спортобъекта на другое место.

Обращение кандидатов было отправлено по электронной почте, а позже передано в канцелярию Смольного.

Ранее у забора в Муринском парке состоялся народный сход жителей Калининского района. К месту его проведения пригнали сотрудников полиции и ОМОН.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.