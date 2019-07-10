Предвыборный сход во время народной кампании

Более сотни недовольных жителей Калининского района вечером 9 июля собрались в Муринском парке у забора, за которым компания «Анна Нова» планирует построить спортивный комплекс. Наблюдать за народным сходом пригнали автобус ОМОНа и полицейских с дубинками. Перед жителями выступили кандидаты в губернаторы Петербурга Михаил Амосов и Надежда Тихонова. Реакция на их присутствие была неоднозначной, но в целом позитивной.

Первые участники схода пришли в Муринский парк к 18-30, за час до начала мероприятия. К этому времени неподалеку, у спорткомплекса Nova Arena уже стояли омоновцы. К жителям они, в отличие от полицейских, так и не подошли. В парк их призвали то ли для устрашения присутствовавших пенсионерок, домохозяек, рабочих и интеллигенции, то ли для подстраховки – на случай, если недовольные граждане решат прорваться в Nova Arena.

К половине восьмого пришла основная масса участников схода. Со временем в парке собралось не менее сотни человек, в основном, жители ближайших домов. Один из них повесил на забор, за которым компания «Анна Нова» планирует строительство, плакат «STOP Стройке». К нему тут же подошли полицейские. Некоторые из них держали в руках видеокамеры, а другие, стоявшие в стороне, резиновые дубинки. Оказавшимся рядом людям полицейские объяснили, что молодой человек проводит одиночный пикет и доставать плакаты либо кричать лозунги рядом с ним по закону нельзя.

Основная часть участников схода в это время сгруппировалась вокруг депутатов ЗакСа и кандидатов в губернаторы Михаила Амосова и Надежды Тихоновой, приехавших поддержать недовольных горожан.

- Решение вопроса лежит во вреде монополизма партии власти, - заявила собравшимся Тихонова. - Вы знаете, что наша оппозиция вся объединяется в Законодательном собрании, но нас 14 человек и 36 у «Единой России». 8 сентября ни единого голоса партии власти!

В толпе закричали: «Да никто за них и так не будет голосовать!»

- За кого хотите, но не за «Единую Россию», - продолжила Тихонова.

- А как парку можно помочь? Уже есть порубочные билеты, что мы можем сделать? - спросили из толпы.

- Обращаться к Беглову, - ответил Амосов.

Этот совет вызвал бурю эмоций. Судя по репликам собравшихся, некоторые из них уже пробовали писать на страницу врио губернатора Петербурга Александра Беглова «ВКонтакте», но эти сообщения удалялись. Еще большее разочарование наступило, когда жители микрорайона Гражданка передали в Смольный 3700 подписей против проекта «Анна Новы», а действующий губернатор не только не приостановил стройку, но и никак не прокомментировал полученное обращение.

Недоверие к временному главе города у некоторых местных жителей переросло в недоверие к власти вообще. Не все участники схода аплодировали депутатам. Некоторые шептались, что уже поздно болтать, пора бы взять и выкопать этот забор.

- Мы уже не верим и депутатам тоже, ни одному слову, – призналась ЗАКС.Ру пенсионерка Алла Ахмедовна, проживающая на Северном проспекте. – Мы и телевидению не верим. Подписи собирали-собирали и что толку? Вся реакция на наши подписи – вон забор стоит… Смотрите, вон депутат бежит уже.

Алла Ахмедовна прервала свой рассказ, показав пальцем в сторону Михаила Амосова, который быстрым темпом направлялся к своему автомобилю. Однако он через несколько минут вернулся, держа в руках обращение на имя Беглова, которое несколькими часами ранее подписал вместе с Тихоновой и кандидатом в губернаторы от КПРФ Владимир Бортко.

- В минувшую пятницу, 5 июля, начаты работы по расширению спорткомплекса Nova Arena в Муринском парке. В настоящее время устанавливается ограждение вокруг будущей строительной площадки, - начал зачитывать Амосов.

Толпа замолчала, прислушиваясь к депутату, озвучивавшему хорошо известную им информацию.

- Требуем немедленно остановить снос зеленых насаждений и рассмотреть иные варианты размещения нового спортивного объекта с учетом мнения жителей Калининского района, - завершил кандидат в губернаторы, предложив проголосовать за текст обращения.

Руки подняли почти все присутствовавшие. Пенсионерка Алла Ахмедовна оказалась в числе воздержавшихся, но во время зачитывания текста она общалась с подругой и не особо вслушивалась в слова депутата.

После жители встали в живую цепь вдоль забора, чтобы сделать фотографии для соцсетей. Подобных снимков у многих из них уже предостаточно. Борьба против строительства в Муринском парке ведется более пяти лет. В первом бою общественность микрорайона Гражданка проиграла. На территории зеленой зоны появилась первая очередь спорткомплекса Nova Arena. Она включает в себя несколько футбольных полей, на крупнейшем из них домашние матчи проводит ФК «Ленинградец», представляющий Ленобласть в третьей по силе лиге российского чемпионата. Также в Nova Arena есть свой фитнес-клуб и ресторан. В рамках новой очереди планируется строительство новые футбольных площадок и арены для пляжных видов спорта.

Инвесторы и архитекторы проекта уверяют, что комплекс в районе будет востребован. По их мнению, он поможет реализовать спортивные программы города. Но жители Гражданки все равно считают себя проигравшей стороной. Nova Arena – коммерческий объект. Спортом здесь можно заниматься только за деньги и многим это не по карману. При этом деревья, подлежащие вырубке в рамках строительства футбольных полей, им никто компенсировать не планирует. Один из лидеров протестов против расширения комплекса Марианна Бакан рассказала ЗАКС.Ру, что готовит иск в суд с требованием приостановить реализацию проекта:

- Мы хотим разобраться, почему выделили именно эту территорию под строительный комплекс. Мы подавали в Смольнинский суд. Два раза нам там уже отказывали, сейчас готовим третий иск. Мы пока хотим приостановить строительство, запросить все связанные с ним документы и разобраться с ними, взяв комментарии от комитетов. Людей же даже не информировали о публичных слушаниях по этому объекту, не было публикаций. Также есть вопрос, почему этот комплекс называют социальным объектом? Это не соцобъект, он не относится к первой необходимости.

Оппоненты Бакан пытаются представить ее борьбу как часть предвыборной кампании. Активистка идет в муниципальные депутаты по округам № 21 и «Северный». Утром 9 июля на заборе в Муринском парке появились листовки с призывом поддержать Бакан на выборах. Сама она расценила это как провокацию и обратилась в полицию.

Народный сход закончился обниманием берез. В толпе раздался призыв прильнуть к неогороженным деревьям, пока и их не срубили. Откликнувшихся было немного, но депутат Амосов оказался непрочь постоять у березок вместе с народом. Между тем, расходящиеся граждане продолжали обсуждать дальнейшие действия и визит кандидатов в губернаторы.

- Нормально то, что Амосов сегодня был с нами и раздавал листовки вчера, - поделился с ЗАКС.Ру житель Гражданского проспекте Александр. - Он с людьми. Ну и женщина тоже. Я ее видел, надо почитать про нее. Амосова-то мы давно знаем. А эта власть с «Единой Россией» так достала, что хочется уже с кем-то объединиться.

На следующий день обращение от кандидатов передали в Смольный.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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