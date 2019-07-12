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17:13

Беглов объявил выговор трем вице-губернаторам из-за вырубки деревьев в Муринском парке

фото ЗакС политика Беглов объявил выговор трем вице-губернаторам из-за вырубки деревьев в Муринском парке

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов объявил выговор трем вице-губернаторам – Эдуарду Батанову, Николаю Бондаренко и Николаю Линченко – из-за ситуации с вырубкой деревьев в Муринском парке, сообщили в Смольном.

Выговор чиновникам объявлен за нарушение порядка при реализации проекта благоустроства в парке. О ситуации Беглову сигнализировал глава Калининского района Василий Пониделко, сказавший, что происходящее в парке «не иначе как неисполнение поручение врио губернатора не назовешь».

Беглов заявил, что проект благоустройства парка «должен согласовываться с жителями и проходить общественные слушания» и возложил вину за нарушение на Батанова, Бондаренко и Линченко. Беглов подчеркнул, что будет жестко требовать, чтобы такие проекты согласовывали с местными жителями.

Застройщик «Анна Нова», который собирается строить новый спорткомплекс в Муринском парке, приостановил вырубку деревьев, передает «Фонтанка.ру» со ссылкой на начальника инвестиционного отдела компании Самвела Григоряна. По его словам, компания может внести изменения в проектную документацию, чтобы сохранить больше деревьев и кустов и сделать проект «более щадящим». «Может быть, вытянем и сузим здание, перераспределив помещения внутри», - предположил представитель «Анна Нова».

Тем временем у Смольного проходят одиночные пикеты, сообщил основатель «Красивого Петербурга» Красимир Врански. Несколько человек держат плакаты, один из них обращен к Батанову.

Деревья в Муринском парке начали рубить 11 июля. По словам местных жителей, под вырубку попадет 171 дерево. При этом в апреле вице-губернатор Эдуард Батанов обещал защитникам, что деревья рубить не будут до проведения инвентаризации.

Перед этим жители Калининского района передали в Смольный 3700 подписей под требованием приостановить строительство в парке. Три кандидата в губернаторы Петербурга Михаил Амосов, Владимир Бортко и Надежда Тихонова обратились к своему сопернику по выборам, действующему градоначальнику Александру Беглову с просьбой отменить вырубку деревьев и перенести строительство спортобъекта на другое место.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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