Не допущенные до выборов в Мосгордуму кандидаты вновь вышли на площадь

Поддержать не допущенных до выборов в московский городской парламент кандидатов на Трубной площади собрались несколько сотен человек.

С импровизированной сцены без звукоусиливающей аппаратуры к гражданам обратились Илья Яшин, Константин Янкаускас и Любовь Соболь с призывами не сдаваться, чтобы "не дать окончательно украсть наш город".

С выборов также сняли Дмитрия Гудкова с его командой и Сергея Митрохина. Формальными основаниями для недопуска послужил выявленный брак в собранных подписях. Оставшиеся не у дел кандидаты с этой причиной категорически не согласны. Они намерены выходить на улицу каждый вечер.

Накануне на том же месте прошел аналогичный митинг, формально заявленный как разрешенная "встреча с избирателями".