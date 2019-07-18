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Муниципал

9:50

Двум кандидатам в мундепы МО "Академическое" удалось подтвердить свою регистрацию в суде

фото ЗакС политика Двум кандидатам в мундепы МО "Академическое" удалось подтвердить свою регистрацию в суде

Калининский райсуд Петербурга не стал лишать регистрации двух кандидатов в муниципальные депутаты МО "Академическое", идущих на выборы от Движения демократического обновления Михаила Амосова.

На представителей организации, ранее ставших полноправными кандидатами, обратился с исками их конкурент, действующий депутат муниципалитета, единоросс Максим Шушвал, потребовавший признать их регистрацию недействительной.

Накануне, требование, выдвинутое истцом, было отклонено.

Аналогично поступил и Московский райсуд, оставивший в силе регистрацию кандидатов в мундепы МО "Звездное" Екатерины Ильиной и Никиты Пятаева.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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