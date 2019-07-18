Кандидат от “Единой России” в Шушарах подала иск против ИКМО

Кандидат в муниципальные депутаты от “Единой России” и заведующая ПМК “Шушары” Юлия Чернова обратилась в суд с иском против ИКМО “Поселок Шушары” и другого кандидата по этому же округу от “Справедливой России”, помощника депутата Законодательного собрания Надежды Тихоновой Александра Козлова.

По мнению Козлова, Чернова подала иск, чтобы попытаться снять его с выборов.

“Это не просто девушка из “Единой России”, а девушка подвластная. Любые такие учреждения они все подвластны администрации. Это не просто соседка или житель Шушар. Это конкретно человек, у которого есть голоса, молодежь. У меня к ней негатива нет, потому что вряд ли бы она сама до этого додумалась. Она просто подставное лицо, сидит трясется за свою должность. Может быть, она хороший человек, который занимается с молодежью. Ей позвонили сказали: “Ты хочешь, чтобы твоему кружку и дальше помогали и дальше финансировали, то надо написать”. Я просто стою поперек горла местной администрации”, - поделился своим мнением по поводу иска Александр Козлов.

Корреспондент ЗАКС.Ру попытался связаться с Юлией Черновой, однако она оставила без ответа вопросы в соцсетях.

Ранее ЗАКС.Ру сообщал, что избирательная комиссия МО “Поселок Шушары” отказала большинству самовыдвиженцев в регистрации в качестве кандидата в муниципальные депутаты. Несколько самовыдвиженцев обратились в Центральную и Городскую избирательные комиссии с требованием аннулировать решение ИКМО.

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