От нового губернатора больше всего ждут повышения качества благоустройства

Профессиональные петербургские социологи, придумавшие проект "Открытое мнение", отчитались о свежих результатах своей деятельности. Согласно итогам их опроса, главным образом от будущего губернатора жители ожидают позитивных перемен во всем, что касается благоустройства. Как выяснилось, оно петербуржцев интересует всесторонне: волнуют их и общегородские дороги, находящиеся в ведении правительства, и состояние дворов, которыми заведуют муниципалы.

"Казалось бы - и мы часто это слышали в разных аналитических дискуссиях - куда больше: зачем еще одна скамейка, еще одна детская площадка, у нас в каждом дворе и так их по две. Оказывается, люди так не считают", - оценила в разговоре с ТАСС полученные данные одна из инициаторов "Открытого мнения", ученый Мария Мацкевич.

Продолжают список самых упоминаемых проблем транспортная инфраструктура в районах новостроек, а также новые станции метрополитена.

Напомним, что социологический проект стартовал нынешним летом. Специалисты, задействованные в нем, жаловались на нехватку средств, которые удается собирать через пожертвования.