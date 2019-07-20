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Муниципал

10:30

ИКМО "Коломна" передумала отказывать Горожанко в регистрации кандидатом

фото ЗакС политика ИКМО "Коломна" передумала отказывать Горожанко в регистрации кандидатом

ИКМО «Колонна» отменила свое решение об отказе Федору Горожанко и зарегистрировало его кандидатом на выборах, сообщил Горожанко в Twitter.

Этот шаг, по словам Горожанко, незаконный. ИКМО не имеет права отменять собственное решение, это может сделать только Горизбирком или суд. «В суде его [решение ИКМО об отмене отказа] сейчас запросто отменит любой кандидат-единоросс», - пояснил Горожанко.

ИКМО отменило свое решение спустя два часа после того, как отказало Горожанко. Поводом для отказа в первый раз стало недостающее уведомление о конференции «Яблока», хотя партия направляла информацию по почте.  Во второй – наличие слова «внутригородской» в наименовании комиссии в документах на выдвижение.

За два часа до заседания ИКМО Горожанко выпустили из суда по делу о сломанной двери в администрации Адмиралтейского района. Комиссия «Коломны» 19 июля отказала в регистрации также самовыдвиженцам Марине Шмелевой и Георгию Ашижеву.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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10:59    
значит надо готовиться к суду и не париться

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