В СПЧ назвали полной чушью возбуждение дела о помехах работе Мосгоризбиркома

Глава комиссии по избирательным правам совета при президенте по правам человека Илья Шаблинский считает неадекватным возбуждение уголовного дела из-за митинга у Мосгоризбиркома, передает «Интерфакс».

«Это полная чушь. Никто не мешал работе избирательной комиссии, а граждане вправе выражать свое мнение. Считаю, это совершенно неадекватно», - сказал Шамблинский.

По его мнению, правоохранители «решают политическую задачу, а не правовую». «Вся эта цепь поступков со стороны власти означает, что реальная конкуренция не допускается. Очень печальный факт», - подчеркнул член СПЧ.

СК по Москве возбудил уголовное дело о воспрепятствовании работе избиркома 24 июля. Поводом стала акция 14 июля, когда после 20:00 полиция начала жестко вытеснять участников акции с территории у Мосгоризбиркома и задерживать их, в том числе применяя физическую силу. Некоторым активистам понадобилась помощь медиков.

20 июля прошел согласованный митинг, в котором приняли участие свыше 20 тысяч человек. Акция прошла мирно, но 24 июля правоохранители задержали выступавшего там Алексея Навального. Ему вменяют нарушение ст. 20.2 КоАП из-за призывов к акции 27 июля.