Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

10:19

Кандидат в депутаты Мосгордумы Соболь получила повестку на допрос в полицию

фото ЗакС политика Кандидат в депутаты Мосгордумы Соболь получила повестку на допрос в полицию

Юриста ФБК, незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордуму Любовь Соболь получила повестку с вызовом на допрос в полицию, сообщается в Twitter Соболь.

По словам Соболь, ее вызывают в качестве свидетеля по уголовному делу. По какому именно – в документе не указано. Явиться в полицию надлежало к 10:00 25 июля, документ датирован днем 24 июля.

Накануне вечером полиция пришла с обысками к другим кандидатам в Мосгордуму – Дмитрию Гудкову и Ивану Жданову. Хотели провести обыски также у Александра Соловьева и Николая Баландина, но их не оказалось дома. Ряду кандидатов позвонили около полуночи, вызывая на допрос в Следственный комитет в связи с уголовным делом о воспрепятствовании работе избиркомов.

Утром 24 июля на выходе из дома был задержан оппозиционер Алексей Навальный. Его обвинили в призывах к участию в несогласованной акции 27 июля. Политик был арестован на 30 суток. 

Протесты против недопуска независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму продолжаются в столице с середины июля. На согласованном митинге 20 июля на площади Сахарова проект «Белый счетчик» насчитал 21,5 тысячу участников.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:15 Гудков о допросе в СК: Следователь сказал, что будет какой-то "сюрприз"

11:56 Памфилова призвала полицию действовать корректно на фоне ночных обысков у кандидатов в Мосгордуму

3:40 Оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы обыскали и вызвали на допрос

24 июля, 15:28 В СПЧ назвали полной чушью возбуждение дела о помехах в работе Мосгоризбиркома

24 июля, 13:20 СК по Москве возбудил дело о воспрепятствовании работе избиркомов из-за протестов

24 июля, 11:35 Навальному вменяют призывы к акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы

23 июля, 19:38 Паук предложил Памфиловой записать совместный трек и прийти к нему на концерт

23 июля, 17:33 Столичное МВД просит москвичей воздержаться от нового митинга по выборам в МГД

23 июля, 15:59 Памфилова назвала политической борьбой регистрацию кандидатов на выборы в Мосгордуму

23 июля, 15:18 Памфилова пообещала кандидатам в Мосгордуму не оставить без внимания их жалобы на отказы в регистрации

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


11:44    
Надо обязательно превентивно нейтрализовать верхушку прозападных экстремистов-русофобов, всех упрятать на нары! Это классика борьбы с бунтовщиками! А потом уже рубить головы злодеям, как Ем. Пугачёву в царские времена, к примеру...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
13:15 Гудков о допросе в СК: Следователь сказал, что будет какой-то "сюрприз"

13:01 На Левашовском кладбище открыли мемориал в честь репрессированных в СССР татар

12:54 Задержан подозреваемый в убийстве Елены Григорьевой

12:51 Член Горизбиркома: На выборах губернатора Петербурга смогут проголосовать 200 тысяч дачников   1

12:48 Муниципал: Суд не вернул ОИКам МО «Балканский» их полномочия

12:36 Студенты МГУ "под окнами ректора" потребовали свободы для Азата Мифтахова

12:31 Суд арестовал директора лагеря "Холдоми", где при пожаре погибли дети   1

11:59 Горсуд подтвердил отказ Вишневскому в регистрации кандидатом в губернаторы   1

11:56 Памфилова призвала полицию действовать корректно на фоне ночных обысков у кандидатов в Мосгордуму   1

11:39 Без задержаний и почти без провокаций: Митинг за честные выборы в Петербурге   2

11:20 Суд закрыл аэропорт имени Летова в Омской области   1

10:55 СПЧ проведет встречу с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму   1

10:19 Кандидат в депутаты Мосгордумы Соболь получила повестку на допрос в полицию   1

9:49 Суд оштрафовал журналиста из Якутска за "негативное воздействие на подсознание читателей"   1

9:28 Муниципал: Грязневич зарегистрировали кандидатом в депутаты в МО "Дворцовый округ"

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru