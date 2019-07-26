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17:45

Удальцов похвалил деятельность петербургских оппозиционеров

фото ЗакС политика Удальцов похвалил деятельность петербургских оппозиционеров

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов выразил удовлетворение тем, как канализируются в последнее время протестные настроения в Петербурге, особо выделив важность фигуры кандидата в губернаторы от коммунистов Владимира Бортко.

"Хоть он и Владимир Владимирович, но это наш Владимир Владимирович, и конечно же, за него нужно голосовать, тут никаких сомнений быть не может", - заявил он на YouTube-канале своей политической организации.

Существенным и позитивным событием последнего времени для Удальцова стал митинг "За честные выборы" на площади Ленина, собравший, по разным оценкам, от трех до семи тысяч участников, что для петербургской политической акции является приличным показателем.

"И либеральные, и левые, и националистические силы - всем дали слово, все смогли поучаствовать. Такие процессы мы всячески приветствум: если есть равноправное взаимодействие, общая коалиция по общедемократическим вопросам, то тут мы готовы сотрудничать с кем угодно", - заверил сторонник социалистических взглядов, которому из-за прошлой судимости правоохранители настоятельно не рекомендуют появляться на каких-либо демонстрациях.

По словам Удальцова, всем участникам политической борьбы нужно поддерживать друг друга, если кого-то притесняют и не допускают до выборов, и в этом отношении "Левый фронт", как правило, ведет себя красивее, чем условные либералы.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:35    
Никакого Левого Фронта на митинге сам Бортко не заметил и был очень недоволен коммунистами и оппозицией. Вот, что Бортко пишет о митинге: "Нового у меня – вчерашний митинг против нечестных выборов. Что там было? Были наши коммунисты – стояли молча, вяло шевеля флагами. Были НПСРовцы – стояли, молча глядя на трибуну. Были пришедшие беспартийные - стояли, молча глядя в ту же сторону. И были две группы молодых людей; одна, так сказать, - по работе на партию власти и штаб Беглова. Другая - немногочисленные приверженцы «недопущенного» кандидата Вишневского, который с трибуны произнес, если суммировать и вычленить, два лозунга: один – «недопустить, сорвать выборы» и другой - «прийти 8 сентября и проголосовать за любого кандидата». То есть вещи противоположные. Налицо так называемый когнитивный диссонанс, или, попросту, элементы легкого расстройства мышления. Оба лозунга были с одинаковым энтузиазмом поддержаны сторонниками выступавшего, заранее расставленными у трибуны. Что так же свидетельствовало об уровне мышления этих молодых людей. Выступая сразу за удивившим меня оратором Вишневским, который просил меня сняться с выборов и тем самым облегчить избрание ВРИО Беглова, я начал ключевым, как мне кажется, лозунгом для борьбы с «Единой Россией» спрятавшейся за «самовыдвижением». А именно: «МЫ ВМЕСТЕ!». Увы, я не нашел поддержки у соратников господина Вишневского и молодых людей пришедших на митинг по работе. Но главное – лозунг прозвучал и я от него категорически не отказываюсь. Ибо победить ЕР и ВРИО можно только так! ВМЕСТЕ! ВСЕМ! Даже с Вишневским. Что делать? Политическая борьба! И еще. Всем петербуржцам: хватит стоять молча!

18:43    
Оплевали на митинге Бортко, кандидата в губернаторы от коммунистов, а Удальцов похвалил за это. Правильной дорогой идешь, Сережа!

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