Удальцов похвалил деятельность петербургских оппозиционеров

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов выразил удовлетворение тем, как канализируются в последнее время протестные настроения в Петербурге, особо выделив важность фигуры кандидата в губернаторы от коммунистов Владимира Бортко.

"Хоть он и Владимир Владимирович, но это наш Владимир Владимирович, и конечно же, за него нужно голосовать, тут никаких сомнений быть не может", - заявил он на YouTube-канале своей политической организации.

Существенным и позитивным событием последнего времени для Удальцова стал митинг "За честные выборы" на площади Ленина, собравший, по разным оценкам, от трех до семи тысяч участников, что для петербургской политической акции является приличным показателем.

"И либеральные, и левые, и националистические силы - всем дали слово, все смогли поучаствовать. Такие процессы мы всячески приветствум: если есть равноправное взаимодействие, общая коалиция по общедемократическим вопросам, то тут мы готовы сотрудничать с кем угодно", - заверил сторонник социалистических взглядов, которому из-за прошлой судимости правоохранители настоятельно не рекомендуют появляться на каких-либо демонстрациях.

По словам Удальцова, всем участникам политической борьбы нужно поддерживать друг друга, если кого-то притесняют и не допускают до выборов, и в этом отношении "Левый фронт", как правило, ведет себя красивее, чем условные либералы.

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