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Муниципал

17:55

Прокуратура отказалась составлять протокол против председателя ИКМО "Екатерингофский"

фото ЗакС политика Прокуратура отказалась составлять протокол против председателя ИКМО "Екатерингофский"

Прокуратура Адмиралтейского районе не стала возбуждать дело об административном правонарушении по статье "Нарушение прав члена избирательной комиссии" (ч. 1 ст. 5.6 КоАП) против председателя ИКМО "Екатерингофский" Ксении Недбайло, сообщает в пятницу, 26 июля, "Правозащитное яблоко". С заявлением против Недбайло обратился  член избирательной комиссии с правом совещательного голоса Юрий Багров. 

Недбайло обвинили в том, что в течение нескольких дней избирком "Екатерингофского" отказывал Багрову в доступе к документам ИКМО и к информации о работе муниципального избиркома. 

"Багров и другие члены ИКМО с правом совещательного голоса — Варвара Михайлова и Динар Идрисов — не смогли подготовиться к заседанию ИКМО 13 июля, так и не увидев документы", - говорится в сообщении.

Напомним, избирательная комиссия МО "Екатерингофский" оказалась одной из самых скандальных на муниципальных выборах в Петербурге. Кандидаты в мундепы сообщали, что не могут подать документы на регистрацию из-за фейковой очереди. В один из дней работы избирком оцепили сотрудники полиции, заявившие об угрозе теракта. 

13 июля ИКМО отказала в регистрации 14 кандидатам в мундепы, среди которых был руководитель петербургского штаба Навального Александр Шуршев, активисты Федор Горожанко и Полина Костылева, а также главный редактор газеты "МК в Питере" Максим Кузахметов. 

Позже Горизбирком отменил отказы в регистрации и потребовал от ИКМО "Екатерингофский" повторно рассмотреть документы кандидатов в мундепы. 23 июля избирком  зарегистрировал восьмерых оппозиционных кандидатов в депутаты. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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