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18:55

Кандидатов в Мосгордуму Галямину и Жданова отпустили из суда

фото ЗакС политика Кандидатов в Мосгордуму Галямину и Жданова отпустили из суда

Хорошевский суд Москвы перенес рассмотрение дела незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Юлии Галяминой по статье 20.2 КоАП на 31 июля. Об этом сообщила сама Галямина в Twitter.

Также было перенесено рассмотрение дела директора Фонда борьбы с коррупцией и кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова. Мещанский суд Москвы вернется к рассмотрению вопроса 30 июля. Об этом сообщил адвокат политика в соцсетях.

Галямина и Жданов были задержаны перед началом несанкционированной акции 27 июля в Москве. 

Так же были задержаны и отправлены в суд и другие независимые кандидаты: Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Любовь Соболь. 

Утром в квартирах Юлии Галяминой и ее матери проходили обыски. Как написала в соцсети кандидатка, "забрали пару старых флешек и тетрадку моего мужа". Аналогичные обыски проходили с 25 июля в домах и штабах других оппозиционных кандидатов. 

На сегодняшней акции за честные выборы в Москве было задержано, по данным "ОВД-Инфо" уже более 640 человек. Полиция применяет к москвичам грубую силу. Многие жалуются на серьезные травмы. Силовики разбили голову муниципальному депутату округа Хамовники Александре Парушиной. 

Ранее московские суды оштрафовали на 30 тысяч рублей Любовь Соболь и перенесли рассмотрение дела Ильи Яшина. После освобождения они планируют ехать в центр Москвы. 

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