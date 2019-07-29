Амосов уверен, что велодорожки необходимо включать в Генплан

Кандидат в градоначальники Петербурга Михаил Амосов, побывав на минувших выходных на акции "Веломагистраль", заявил о необходимости включения велодорожек в Генплан города. На сегодняшний день, по его словам, ныне проложенные трассы нигде не отображены.

"Мои наблюдения – вдоль всего маршрута вполне можно проложить велодорожку, но её нет. Пришлось нам ехать по проезжей части. Всё это нужно отразить в Генплане города", - констатировал парламентарий.

Подметил Амосов и тот факт, что помимо него никто из других кандидатов на пост губернатора города в веломарафоне участия не принял.

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