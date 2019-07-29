Марию Алехину оштрафовали на 150 тысяч рублей за митинг 27 июля

Бабушкинский районный суд Москвы 29 июля оштрафовал известную по участию в группе Pussy Riot Марию Алехину на 150 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения уличного мероприятия (ч.8 ст. 20.2 КоАП).

Алехина была среди 1373 человек, задержанных 27 июля в ходе несанкционированного митинга за честные выборы в Москве. Как сообщает "Медиазона", в протоколе, составленном в отношении активистки, указано, что она якобы выкрикивала лозунги «Мы здесь власть!», «Допускай!» и «Это наш город!». Сама Мария Алехина утверждает, что во время акции сидела на лавочке. Вместе с ней был задержан ее друг, координатор проекта «Декоммунизация» Дмитрий Энтео. Его суд оштрафовал на 15 тысяч рублей за участие в акции, создавшей помехи движению транспорта и пешеходов (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП).

Протестная акция в Москве за допуск независимых кандидатов до участия в выборах 27 июля сопровождалась жестокими задержаниями. По данным "ОВД-Инфо", число задержанных превысило 1300 человек. Поступало множество сообщений о серьезных травмах, полученных гражданами от действий силовиков.

Сегодня московские суды также отправили под арест независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, Константина Янкаускаса, Александра Соловьева, Ивана Жданова. Заседание по делу Дмитрия Гудкова перенесено на 30 июля.

Кроме того, на два месяца был отправлен в СИЗО Евгений Коваленко, которого обвиняют в том, что он швырнул мусорным баком в сотрудника Росгвардии.