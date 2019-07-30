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16:15

Независимого кандидата в Мосгордуму Галямину арестовали на 10 суток

фото ЗакС политика Независимого кандидата в Мосгордуму Галямину арестовали на 10 суток

Вслед за остальными незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, отправленными ранее под арест по делу об организации и участии в несанкционированном митинге 27 июля, аналогичная участь постигла и Юлию Галямину: столичный суд отправил её на 10 суток в спецприемник.

В качестве доказательств причастности Галяминой к митингу были приведены её посты в Facebook с призывами присоединиться к мероприятию.

29 июля московские суды, помимо Галяминой, также отправили под арест независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы Константина ЯнкаускасаИвана Жданова, Александра Соловьева. Илье Яшину к уже имеющимся 10 суткам сегодня добавили еще столько же. Также 30 июля должно состояться слушание по делу Дмитрия Гудкова. Всем инкриминировали организацию и призывы к участию в несанкционированном митинге.

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16:24    
Прекрасная новость! Каждая посадка врага России вызывает чувство радости! Ура!!!

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