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16:18

Беглов о законе о ЗНОП: “Хороший, правильный, но опасный для развития города”

фото ЗакС политика Беглов о законе о ЗНОП: “Хороший, правильный, но опасный для развития города”

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов на встрече с жителями Калининского района 20 июля рассказал о том, как ему пришлось договариваться с инвесторами, которые несколько лет назад получили разрешения на строительство в разных районах города, но из-за протестов местных жителей отказались от проектов. Фрагмент выступления Беглова появился в группе "Живем на Васильевском" 30 июля.  

На встрече местные жители поинтересовались у врио судьбой Муринского парка, защитники которого опасаются начала строительства в парке после выборов губернатора. Отвечая на вопрос, Беглов рассказал, как ему приходиться находить общий язык с бизнесменами, которые прекратили реализовывать проекты из-за недовольства местных жителей.  

- У нас очень много выдано разрешений по тому Генеральному плану. Возьмите Васильевский остров. Наверно, слышали шум по поводу Смоленки? Слушайте, официально было выдано разрешение несколько лет тому назад. Че-то все тихо сидели, не шумели.<...> Дали разрешение несколько лет тому назад. Человек начал проектировать, - сказал Беглов на встрече с местными жителями. 

В мае 2016 года Смольный передал участок в районе парка на Смоленке для возведения гостиницы. Местные жители с самого начала выступали против застройки зеленой зоны. После протестов и акций петербуржцев в марте 2019 году участок в районе реки Смоленки включили в закон "О зеленых насаждениях общего пользования", который запрещает строительство домов в парках и скверах. В мае 2019 года Куйбышевский районный суд отменил два разрешения на строительство гостиниц. Компания-застройщик обратилась с иском в Городской суд Санкт-Петербурга с требованием признать поправку закона о ЗНОП незаконной.

По мнению врио, закон о ЗНОП для Петербурга  - это “хороший, правильный закон, но в то же время и опасный для развития города”. Беглова обратил внимание на то, что этот закон  не имеет обратной силы и “не должен работать в прошлое”. Врио губернатора считает, что такие отмены решений о застройке наносят ущерб инвестиционному климату города, так как инвесторы опасаются, что их проекты тоже будут запрещены уже после вложений средств в реализацию.

Беглов на встрече с местными жителями заявил, что никогда не стал бы выдавать разрешение на строительство на Васильевском острове, напомнив, что застройку в устье реки Смоленки разрешили при предыдущем градоначальнике Георгии Полтавченко. По словам Беглова, Смольный сейчас договаривается с застройщиком о замене территории.  

- Он [застройщик] говорит: “Ребята, хорошо. Вы мне деньги верните. У меня люди заплатили”. <...>  Я только начал вести переговоры, пришли кто-то из очень активных людей с плакатами. Мне нужно жителей поддержать. Я согласен,  что там нельзя застраивать. Инвестор говорит: “И я согласен, что нельзя застраивать. Ну, дайте деньги”. Только мы с ним начинаем договариваться,  вышли с плакатиками, извините меня. И он [инвестор] говорит: “Слушайте, они меня ругают. Я что не так что-то сделал, нарушил закон? нет! пойдем в суд”. 

После пересказа событий Беглов обратился к аудитории в зале: “Ну, слушайте, посидите, потерпите немножко. Че вы мешаете переговорам?”. 

Временно исполняющий губернатора Александр Беглов вспомнил историю с застройкой парка Интернационалистов. По его словам, он договорился с отменой строительства океанариума в парке в Купчино. 

Решение о строительстве океанариума в Купчино приняли при бывшем губернаторе Петербурга Георгии Полтавченко. Изначально инвестиции в проект оценили в 3,5 млрд рублей, но через несколько лет цена строительства выросла до 15 млрд рублей, а помимо океанариума инвестор предложил построить  зону экстремального спорта, магазины, кинотеатр и фуд-корт. 

Местные жители устраивали митинги и акции против строительства в парке. В октябре 2018 году депутат Законодательного собрания от Партии Роста Оксана Дмитриева опубликовала ответ экс-губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. В ответе говорилось, что застройку парка Интернационалистов отложили на неопределенный срок из-за планов инвестора по другим проектам. В мае 2019 года врио Беглов подписал документ, согласно которому Смольный отказался от планов по застройки парка в Купчино.  

По словам Беглова, после отмены строительства в парке Интернационалистов инвестор задался вопросом: “Почему нельзя строить океанариум, если есть проектная документация, разрешение на строительство и уже вложены средства?”. 

- [В парке Интернационалистов] должны были построить по закону.  Выдано разрешение на строительство океанариума и торгового центра. Московская компания была готова вложить туда 12 млрд рублей. Естественно, океанариум не может существовать без торгового центра, потому что его тогда нужно было бы содержать за счет бюджета. <…> Приняли решение: не нужен нам океанариум. Хорошо. Мне пришлось ехать в Москву договариваться, - рассказал врио губернатора. 

Беглов рассказал, что застройщик потребовал возместить ему 2,5 млрд рублей, которые он потратил на нереализованный проект в Купчино. Врио напомнил, что власти отменили строительство в Купчино по требованию местных жителей. Врио губернатора в конце ответа на вопрос снова обратился к аудитории с просьбой дать ему времени на переговоры. 

“Они потребовали [отменить застройку], мы это сделали. То же самое по Васильевскому:  потребовали - мы это сделаем. Ну, дайте договорится. [обращается в зал] Так или не так? Или тогда, по-тупому, давайте в суд, будем судиться. Суд станет на их сторону”, - закончил Беглов ответ на вопрос.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:11    
Надо не выдавать незаконные разрешения на строительства. Тогда и деньги не придётся возвращать при отмене стройки.
Коррупция в ГАСН и КГА запредельная, а нормальных специалистов нет. Всякие коммерческие СРО выдают положительные заключения по проектной документации не взирая на нарушения законов. А чиновники Смольного делают вид, что всё в порядке.

17:02    
Ну и рожа у этого Бухлова. Он, вероятно, запойный.

16:57    
это он не закон, а Макарова ругает, за принятие такого закона!

16:46    
Может это всё и правда, что он может договариваться, но зачем закон ругает. Жить надо по совести и по закону, а не по понятиям. Хотя иногда очень хочется порешать так, чтоб неповадно было.

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