В Петербурге обсудили правительство без партий и муниципалитеты без самовыдвиженцев

Нужны ли партии в правительстве и кто идет в муниципальные депутаты, выясняли 1 августа на круглом столе «Петербург не место для политических экспериментов». По первому вопросу приглашенные политологи и политики сошлись во мнении, что главное - профессионализм, а квоты партийцам в исполнительной власти не нужны. Дискутируя о муниципальных выборах, участники круглого стола решили, что петербуржцы о них знают мало. И так будет всегда, уверен председатель Совета муниципальных образования Всеволод Беликов.

«По праву рождения»

Встреча под названием «Петербург не место для политических экспериментов» 1 августа была организована «Экспертным клубом Петербурга». Участники круглого стола обсуждали устройство как городской власти, так и муниципальной. В частности, рассуждали о том, должны ли входить в правительство Петербурга представители партий и фракций Законодательного собрания. Некоторые эксперты были категоричны - соучредитель «Петербургского GR-клуба» Игорь Сопов заявил: «Однозначно нет». Аналогичного мнения придерживается политтехнолог Алексей Ломов. Он считает, что главный критерий отбора чиновников – профессионализм.

- По праву рождения – нет, не должны. То есть не должно быть так, что [человек] как член какой-то партии должен иметь квоту в исполнительной власти – это неправильно. Мне кажется, что в исполнительную власть должны приходить люди профессиональные, которые хотели бы работать в исполнительной власти, потому что ни для кого не секрет, что это трудная и, на самом деле, тяжелая, ответственная работа, - сказал Ломов.

По мнению политолога и директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, исполнительная власть деполитизирована. И когда приходящие туда политики приостанавливают свое членство в партии – это правильно, уверен Солонников.

Его поддержал экс-депутат ЗакСа и действующий глава комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов, который приостановил свое членство в ЛДПР после перехода на работу в Смольный. Он также заявил, что квоты не нужны и главное – профессионализм чиновника. В разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру Капитанов отметил, что условия должны быть равными для всех и все приходящие в исполнительную власть должны деполитизироваться. Сам глава комитета приостановил свое членство в ЛДПР, по его словам, именно из-за перехода в правительство, а вовсе не из-за разногласий с партией.

- Разногласий с партией как таковых нет. Это как раз таки одно из требований при переходе в исполнительную власть, что необходимо приостановить членство в партии – то, о чем я и говорю. Если мы смотрим вокруг, то я вижу, что люди, которые также находятся в исполнительной власти, почему-то являются членами какой-то партии… Поэтому всё должно быть равно для всех. Все должны приостанавливать членство в партии, и тогда мы все в равных условиях, - поделился своим мнением Капитанов.

Он сложил свои депутатские полномочия 26 июня, после того, как днем ранее согласился на предложение врио губернатора Александра Беглова возглавить один из комитетов города. К новой работе экс-парламентарий приступил 28 июня, а на следующий день приостановил членство в ЛДПР. Капитанов и Беглов оба претендовали на пост губернатора города. Капитанов не смог собрать необходимое число подписей муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения. Официально он выбыл из предвыборной гонки 5 июля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в тот же день заявил, что Капитанов был исключен из партии «за грубейшее нарушение устава ЛДПР», «предательство интересов ЛДПР», «сговор с чиновниками городского правительства Санкт-Петербурга, отказ от участия выборов губернатора, обман руководства ЛДПР».

Категорично против создания квот представителям партий для вхождения в исполнительную власть выступил председатель Совета муниципальных образования Всеволод Беликов. Он считает, что это абсолютно надуманный вопрос, а разных привилегий можно придумать множество.

- Следующий шаг – это 30% женщин, потом национальные меньшинства, потом можно расширять и фантазировать до бесконечности. Принцип формирования правительства и вообще руководства исполнительных органов и государственной власти один – это профессионализм, - пояснил Беликов.

«Странные люди»

Не менее категоричен Беликов оказался и к выдвиженцам в муниципальные депутаты Петербурга. По его мнению, в текущую кампанию в мундепы баллотируются не очень сильные кандидаты, а опытных муниципальных депутатов приходится уговаривать.

- На сегодняшний день, надо сказать честно, люди не очень нормальные, сильные, те, которым интересно, идут в муниципальные депутаты. Анализ показал, люди странные сейчас регистрируются в депутатский корпус. Тех, кто нужны местному самоуправлению, приходится уговаривать, - рассказал Беликов.

В беседе с ЗАКС.Ру он добавил, что встречался с некоторыми выдвиженцами в мундепы. Они не имеют представления о правах и обязанностях муниципальных депутатов, считает председатель совета.

- Никто не делал анализа, такой цели нет, сколько депутатов, чем они мотивированны, для чего они идут. Мотивация у людей очень разная. Я встречался с этими людьми. Они до сих пор не понимают, что муниципальный депутат: а) не получает зарплату; b) не имеет никаких социальных гарантий; c) не имеет никакого штата, кабинета – ничего этого, - пояснил Беликов.

По его словам, обычные граждане также не знают, что у муниципального депутата ограниченные возможности.

Капитанов уверен, что власть виновата в том, что граждане не знают список полномочий мундепов.

- Что касаемо упреков кандидатов, которые идут, что многие не представляют того, куда они идут, вот тут как раз таки упрек, наверно, нам самим. Почему? Потому что мы до людей не можем довести, что такое муниципальное образование. Недостаточно, получается, информируем, - считает председатель комитета по межнациональным отношениям.

Сделать так, чтобы все знали рамки полномочий мундепа – сложно и даже невозможно, заявил Беликов.

- Мы должны рассказывать людям: «Вы должны понимать, кто и за что в стране и городе отвечает. Вы должны анализировать эту ситуацию», - и мы это делаем. Но заставить наших людей всех стать политически активными и политически грамотными мы не в состоянии. Это сверхзадача, которая никогда не будет выполнена. Так же, как мы не сможет людей отучить курить, так же, как мы не сможет научить молодежь мотивироваться, - сказал глава Совета мундепов.

Он пояснил, что люди курят, зная о вреде курения, а молодежь плохо учится, зная о необходимости образования для продвижения в жизни. В основном несведущими являются самовыдвиженцы, считает Беликов. Он надеется, что большая часть из них идет для изменения города к лучшему, но им не помешает знать, что улучшить Петербург они смогу только в рамках действующего законодательства.

По данным Горизбиркома на 30 июля, в текущую муниципальную кампанию выдвинулось более 7 тысяч человек. Из них зарегистрировано более 5 тысяч кандидатов. Среди всех желающих стать мундепами самовыдвиженцев ГИК насчитал 1704 человек. При этом среди выдвиженцев есть сотни сторонников и членов «Единой России», не пожелавшие воспользоваться партийной поддержкой.

София Саттарова

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