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18:09

«Муниципальный фильтр» и личный выбор: Капитанов официально выбыл из губернаторской гонки

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 5 июля отказала выдвиженцу от ЛДПР Олегу Капитанову в регистрации в качестве кандидата на пост губернатора Петербурга. Он собрал недостаточное количество подписей. При этом, Капитанов ещё до подачи документов на регистрацию в Горизбирком принял предложение своего конкурента врио губернатора Александра Беглова и занял должность в ведомстве Смольного. Повлияло ли это на губернаторскую кампанию либерал-демократа - ответили опрошенные ЗАКС.Ру представители партии и политолог.

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Виной всему «муниципальный фильтр»

Отказали Капитанову в регистрации из-за недостаточного количества подписей муниципальных депутатов в поддержку выдвижения его кандидатуры. Он сдал только 149 подписей мундепов. Горизбирком учитывал только 147 подписей, которые выдвиженец принес в первый раз. Капитанов донес ещё две подписи, но сдавать их можно только все вместе.

Согласно законодательству, выдвиженец должен получить поддержку 10% муниципальных депутатов из разных округов города. В Петербурге это минимум 155 мундепов из не менее чем 84 советов. При этом, основная часть муниципальных депутатов в городе являются представителями «Единой России».

Без согласования с партией власти собрать нужное количество подписей невозможно, считает заместитель координатора по идеологии ЛДПР в Петербурге Евгений Ененков. Он добавил, что Капитанову подписи собрать не позволили, так как считают его серьезным конкурентом.

- Если бы в Олеге Александровиче не видели конкурента, подписи бы нам дали. А так как все возможные опросы показывали, что это единственный, скажем так, конкурент Александру Дмитриевичу, наверно, поэтому подписи нам никто и не отдал, - рассказал Ененков.

Аналогичного мнения придерживается заместитель председателя Государственной Думы от ЛДПР Игорь Лебедев. В разговоре с ЗАКС.Ру он заявил, что выдвиженец в губернаторы и временный глава города Александр Беглов проигрывал на фоне Капитанова. Поэтому против него использовали «муниципальный фильтр», уверен Лебедев.

- Особенно, если кандидат от власти слабенький и хиленький, то всегда будут находиться рычаги давления, чтобы партии не выставляли сильных кандидатов. Вот именно такой случай сейчас произошел в Питере, - сказал депутат Госдумы.

Политолог Станислав Еремеев, в свою очередь, считает, что Капитанова не зарегистрировали на вполне законных условиях – «нормы права должны выполнять все участники процесса». По мнению эксперта, достаточное количество подписей выдвиженец от либерал-демократов не смог собрать из-за плохой организации работы.

- Это говорит о том, что ЛДПР плохо организовало этот сюжет. И все возмущения господина Жириновского, которые прозвучали в прессе, это, честно говоря, наверно, обидно для петербуржцев. Когда представитель федерального центра, лидер такой парламентской партии как ЛДПР позволяет себе в отношении города занимать такую позицию, - высказал свою позицию Еремеев в беседе с ЗАКС.Ру. 

Ранее Жириновский и Лебедев критиковали «муниципальный фильтр». Также они говорили о якобы имевшем место давлении на Капитанова. Мундепы от «Единой России» заявили, что отдали за выдвиженца от ЛДПР 113 голосов, поэтому высказывания Жириновского и Лебедева их оскорбили. Муниципалы потребовали извинений от руководителей ЛДПР. 

Лебедев поблагодарил муниципалов, которые отдали подписи за Капитанова. При этом, он считает, что подписей могло быть и больше, если бы врио губернатора не «испугался». 

- В общем итоге всё равно подписей не хватило. Капитанов смог собрать только 147, при необходимом количестве – 155. Восемь подписей собрать, к сожалению, не удалось. Даже нехватка одной подписи уже не позволяет участвовать в выборах. Поэтому тем, кто поставил свои подписи, мы благодарны, но мы понимаем, что в последний момент, в нужную минуту, Беглов спохватился, и остальные депутаты поставить свои подписи уже не смогли, - заявил Лебедев.

«Каждый сам выбирает свой путь»

После перехода Капитанова из Законодательного собрания в комитет по межнациональным отношениям, его решение раскритиковал Жириновский. Тогда бывший лидер фракции ЛДПР в ЗакСе заявил, что приостанавливает своё членство в партии.

Пока этого не произошло – Капитанов ещё является членом ЛДПР, сообщил Лебедев. Однако это может измениться уже на следующей неделе, уточнил депутат Госдумы.

- Из партии он не выходил. Но решение по поводу его нахождения в рядах партии Высший совет партии определит на следующей неделе. Не исключаю, что может быть принято самое неприятное для него решение. Это будет обсуждаться, - рассказал Лебедев. 

По его мнению, Капитанову вообще не стоило соглашаться на предложение Беглова. Это необдуманный шаг, уверен зампред Госдумы. О том, повлияло ли это как-то на губернаторскую кампанию, Лебедев не сказал, отметив, что перейти из депутатов в чиновники Капитанов решил самостоятельно – «это было личное решение Олега».

Ененков же сообщил, что на момент поступившего от Беглова предложения все 147 подписей уже были собраны. Это был предел, которого удалось достичь.

- Изначально уже мы не знали, где собрать. То есть эти 147 - они и были. Когда пошла волна понимания, что нам не хватает подписей, на нас сами начали выходить. И вот результат – это две подписи, - рассказал Ененков.

Политолог Еремеев считает, что предложение Беглова говорит о том, что врио губернатора «готов работать со всеми, кто может принести пользу городу». Действия же Капитанова относятся к сфере личных поступков гражданина в отношении власти.

- На самом деле, каждый человек сам выбирает свой путь. В том числе и [быть ли] членом того или того политического движения, - заключил политолог.

София Саттарова


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19:18    
от этого тупого капитона польза ГОРОДУ как от КОЗЛА МОЛОКО

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