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16:45

Петербургские мундепы «Единой России» потребовали извинений от Жириновского

фото ЗакС политика Петербургские мундепы «Единой России» потребовали извинений от Жириновского

Петербургские муниципальные депутаты написали обращение к руководителю партии ЛДПР Владимиру Жириновскому и его однопартийцу, заместителю председателя Государственной Думы Игорю Лебедеву. Заявление 5 июля опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке». 

Мундепы заявили в своем обращении, что возмущены «откровенно хамскими попытками дискредитировать ход выборов губернатора» Петербурга». Также в заявлении сказано, что 113 муниципальных депутатов от «Единой России» отдали свои подписи в поддержку выдвиженца на пост главы города представителя ЛДПР Олега Капитанова. Сделано это было по согласованию с городским руководством партии и для демократичности выборов. 

Обращение к руководству ЛДПР подписал и муниципальный депутат МО «Стрельна» Валерий Беленков. Он рассказал ЗАКС.Ру, что поддержал Капитанова в выдвижении в губернаторы.

- Я совершенно искренне свой голос отдал за него. И мне непонятна ситуация, которая вокруг этого всего развивается. Я считаю, что это (высказывание Жириновского – прим. ЗАКС.Ру) очень непонятно, грубо, резко, - сказал Беленков.

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Он уточнил, что это его личное мнение. Мундеп хотел бы, чтобы Жириновский публично извинился перед муниципальными депутатами Петербурга, которые отдали подписи за выдвиженца от ЛДПР. Уважительно надо относится к представителям всех уровней власти, считает Беленков.

- Нас же всё-таки было 113. Хочу, чтобы нас «маленьких» депутатов, тоже видели и чувствовали, - добавил муниципал. - Мы с уважением относимся к партии ЛДПР и к здравым предложениям, к тому, как действует сам Владимир Вольфович и его сын в тех или иных случаях. Видно здравое решение. Но иногда, когда эмоции перехлестывают, всё-таки нужно, наверно, контролировать себя, - уверен мундеп.

Напомним, Капитанов согласился на должность председателя комитета, которую предложил ему его конкурент в предвыборной гонке врио губернатора Александр Беглов. После этого выдвиженец от ЛДПР сдал в Горизбирком 147 подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, хотя минимальный порог – 155 подписей. Жириновский настаивал на продолжении участия Капитанова в выборах, а Лебедев написал открытое письмо Беглову. В нем он раскритиковал «муниципальный фильтр» и пожелал Беглову проиграть на выборах. 


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18:04    
Жирик гений , а вы все гумно.

18:00    
В кои-то веки Жирик не шизовал, а озвучил серьезно то, о что давно общеочевидно.

17:28    
ЖИРИК ПРАВ - к ногтю эту вороватую  тупую мелюзгу

Страница 1-ая (всего: 1)
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