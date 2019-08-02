Жители Калининского района согласовали митинг в защиту Муринского парка

В Муринском парке 13 августа состоится митинг против его застройки. Активисты Олег Перетрухин и Марианна Бакан 2 августа сообщили во время онлайн-трансляции «ВКонтакте», что получили согласование на проведение акции в администрации Калининского района.

- Стройку остановили пока до выборов, - предположил Перетрухин. - Что будет после выборов, мы не знаем. Нужно активизироваться, чтобы власть видела, что мы будем бороться за наш парк и дальше.

Активисты предложили принять участие в акции кандидатам в губернаторы Петербурга Владимиру Бортко, Михаилу Амосову и Надежде Тихоновой, а также местным депутатам.

Напомним, в Муринском парке на участке, выведенном несколько лет назад из состава зеленных насаждений общего пользования, планируется строительство второй очереди спорткомплекса Nova Arena. Она будет включать футбольные поля и арену для пляжных видов спорта. Против строительства выступают местные жители. Большое недовольство общественности вызвала вырубка застройщиком 75 деревьев, стоявших на месте запланированных объектов.

После народных протестов реализацию проекта на время заморозили. По словам основателя Nova Arena Олега Баринова, застройщик готовит презентацию концепции развития территории, которую представит общественности. Местные жители продолжают проводить протестные акции в парке и у Смольного.

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