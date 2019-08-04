Ораторы на площади Ленина показались Милонову людьми с "девиантным мышлением"

Посетивший протестную акцию 3 августа напротив Финляндского вокзала, на которой петербуржцы выражали солидарность москвичам в борьбе за честные выборы, депутат Государственной думы Виталий Милонов поделился впечатлениями от мероприятиями. Ораторы и организаторы представляются ему "маргиналами", делающими ставку на то, чтобы "кого-то поколотили" - иными словами, преследуют провокационные цели. Узкая, сугубо политическая повестка митинга, уверен депутат, горожан в основной их массе никак не беспокоит.

"В Петербурге люди сейчас озадачены другими вещами: тарифами ЖКХ, уплотнительной застройкой, зелеными насаждениями. А вот эта маленькая тусовка все больше сжимается и превращается в обычную тусовку с девиантным мышлением. Петербург не принял оппозицию", - заявил он в разговоре с изданием "Невские новости".

Милонов уверен, что городские депутаты Максим Резник и Борис Вишневский по результатам митинга потерпели "очередное политическое фиаско".

По оценке корреспондента ЗАКС.Ру, акцию на площади Ленина посетило порядка двух тысяч человек. Двоих из них ненадолго задержали и отпустили без составления протокола.

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