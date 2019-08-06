Явлинский недоволен повесткой московских оппозиционеров

Посетивший столичные акции протеста против снятия с выборов в городской парламент независимых кандидатов основатель "Яблока" Григорий Явлинский подобрал для организаторов этого протеста и их целей достаточно критичные слова, прозвучавшие в эфире радиостанции "Свобода".

"Эта повестка дня пока не затрагивает всю страну, она не затрагивает проблемы пожаров, проблемы наводнений, проблемы, когда люди в стране живут в страхе, в страхе от безденежья, в страхе от произвола, в страхе от бедности, от невозможности противостоять полиции, от безработицы. Этой повестки дня здесь нет, здесь повестка дня очень коротенькая – "допускай", и все", - отметил политик.

Ранее Явлинский опубликовал восемь требований, которые, с его точки зрения, должны выдвигать оппозиционеры, общаясь с органами власти. По всей видимости, сам он такого общения не желает.

27 июля задержали около 1400 прохожих, солидаризировавшихся с протестом московских несостоявшихся кандидатов. Вскоре Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядков, и люди стали отправляться в СИЗО. 3 августа на аналогичной акции людей задерживали еще грубее. В отделах полиции оказалось 828 человек.

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