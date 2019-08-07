Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

18:42

ГИК намерен обсудить позицию Памфиловой по голосованию в Псковской области

фото ЗакС политика ГИК намерен обсудить позицию Памфиловой по голосованию в Псковской области

В Горизбиркоме намерены рассмотреть рекомендацию главы ЦИК Эллы Памфиловой, выступившую против проведения голосования на губернаторских выборах в Псковской области. Информацию об этом оставшиеся анонимными чиновники подтвердили "Фонтанке", не вдаваясь в какие-либо подробности.

"Петербургская комиссия обязательно прислушается к позиции председателя ЦИК, подготовит все аргументы и рассмотрит данный вопрос", - рассказал источник.

Отметим, что о своем неприятии "дачного голосования" Памфилова публично высказалась как минимум во второй раз.

Чуть ранее 7 августа стало известно о том, что петербургский ГИК не желает распроститься с идеей организации голосования на территории Псковской области.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:23 Вишневский рассказал о том, при каком условии взял бы подписи единороссов

14:39 Штаб Беглова подтвердил его личное участие в предвыборных дебатах

12:58 Депутат ЗакСа Анохин стал политическим блогером

9:32 "Все исключительно для избирателей": ГИК не намерен отказываться от "дачных" участков на выборах

6 августа, 18:48 «Фонтанка»: «Волонтерам» Беглова платят по 70 рублей за анкету петербуржца

6 августа, 16:33 ГИК вынес предупреждение Бортко из-за нарушения авторских прав

6 августа, 16:17 Гельман: Претензии к кампании Бортко связаны с боязнью второго тура губернаторских выборов

6 августа, 11:30 "Российская газета" отказалась публиковать письмо Бортко к Памфиловой о "дачных" участках

5 августа, 19:59 На Бортко жалуются в Горизбирком

5 августа, 15:38 Глава Леноблизбиркома: На "дачных" участках в Ленобласти проголосует от 40 тысяч избирателей

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
20:30 Активисты Центрального района жалуются на пьяных дворников из Тывы

19:59 Шульман надеется, что Росгвардию прекратят использовать на митингах

19:18 Муниципал: Кандидатка от «Яблока» в МО «Лиговка-Ямская» сообщила о блокировке своего избирательного счета

19:17 Мутко доволен качеством строительства в Ленинградской области

18:42 ГИК намерен обсудить позицию Памфиловой по голосованию в Псковской области

18:23 Вишневский рассказал о том, при каком условии взял бы подписи единороссов   2

18:10 Муниципал: МО «Невский округ» временно возглавил самовыдвиженец Коньков

17:47 Чиновницам в Псковской области запретили ходить на работу в мини-юбках

17:19 Протестуя против переезда СПбГУ в Шушары, Резник обратился к Медведеву   1

16:52 Британская полиция не смогла доказать причастность Кремля к отравлению Скрипалей

16:21 По политическим соображениям Артемий Лебедев эмигрировал из России   6

16:00 Муниципал: Штаб Навального снял видео о предвыборных подарках муниципалов Народного

15:54 В Москве популярным музыкантам запретили выступать на согласованном протестном митинге

15:36 Кузбасс и Петербург свяжет прямое авиасообщение

14:59 Амосов: Угроза снятия работает на имидж Бортко   3

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru