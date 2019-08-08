ГИК увеличил количество членов ТИК №23 и №29

Санкт-Петербургская избирательная комиссия увеличила количество членов территориальных избирательных комиссия Фрунзенского района №23 и №29. Решение принято на заседании Горизбиркома 8 августа, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Как заявил глава ГИК Виктор Миненко, число членов ТИК необходимо увеличить по ряду причин. В частности, у территориальных избиркомов возникли проблемы с принятием некоторых решений - Горизбирком уже признала бездействие ТИК №29, уточнил Миненко. Он добавил, что ТИК №23 отвечает за работу экстерриториальных участков в Псковской области на выборах губернатора - это большая нагрузка. Члены ГИК проголосовали за увеличение числа членов ТИКов с 10 до 14 человек.

Также СПбИК решила принимать предложения о вступлении в ТИК в течение трех дней: с 9 до 11 августа.

Напомним, члены ТИК №29 не смогли принять решение по жалобам выдвиженцев в муниципальные депутаты от «Партии роста» в МО «Балканский» и №75. Из-за этого ГИК признал незаконным бездействие ТИКа.

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.