Эсеры раскритиковали намерение ГИК сформировать областные избирательные участки

Петербургское отделение "Справедливой России" выступило с коллективным заявлением, касающимся формирования на территориях Ленинградской и Псковской областей дополнительных "садовых" избирательных участков, на которых дачникам можно будет проголосовать на грядущих выборах губернатора города.

Эсеры считают, что открытие подобных отделений недопустимо, так как повлечет за собой массу процессуальных нарушений, которые в конечном итоге могут привести к "дестабилизации общественных отношений и государственных институтов".

В обращении, которое справедливороссы направили главе ЦИК Элле Памфиловой и руководителю ГИК Петербурга Виктору Миненко, в частности, отмечается, что открытие дачных избирательных участков в целом дискредитирует российскую выборную систему.

"Необъективный подход к созданию дополнительных избирательных участков за пределами субъекта Федерации, к которому относятся должности, являющиеся предметом выборов, выражается, прежде всего, в географической и демографической погрешностях данной инициативы. До сих пор авторы избирательного новшества не озвучили точное максимальное число непораженных в правах совершеннолетних граждан с петербургской пропиской, которые могли бы воспользоваться избирательными участками за пределами города", - аргументируют справороссы.

Также эсеры выражают сомнение, что на "дачных" выборах будет обеспечена полная прозрачность происходящего - в первую очередь, из-за удаленности участков, добраться до которых не смогут наблюдатели и СМИ.

Наконец, подытожили в "Справедливой России", непрозрачное областное голосование в последующем может привести к судебным притязаниям.

"Авторы инициативы должны понимать, что указанные особенности голосования потенциально чреваты множественными судебными решениями, отменяющими результаты губернаторских выборов 8 сентября 2019 года. Это может спровоцировать дополнительные иски о пересмотре результатов выборов и на участках в границах города, что будет сопровождаться активным общественным порицанием национальной избирательной системы и общественным сомнением в легитимности избранных должностных лиц и их решений", - констатируют эсеры.

Ранее корреспондент ЗАКС.Ру посетил 11 предполагаемых избирательных участков в Псковской области и выяснил, есть ли там петербургские дачники и где им предлагают голосовать за главу города.

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