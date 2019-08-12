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12 августа, 21:20

Председатель ТИКа №23 сообщил подробности формирования комиссий в Псковской области

фото ЗакС политика Председатель ТИКа №23 сообщил подробности формирования комиссий в Псковской области

Территориальная избирательная комиссия №23 подняла на заседании 12 августа вопрос создания экстерриториальных избирательных участков для выборов губернатора Петербурга в Псковской области, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Председатель ТИКа Михаил Левин надеется, что членами УИКов в соседнем регионе будут жители Псковской области – петербуржцам оплачивать проживание возможности нет.

В разговоре с ЗАКС.Ру он добавил, что участковые избирательные комиссии для выборов в Псковской области сформируют 15 августа. Если в УИКи войдут петербуржцы, то оплачивать им проезд и проживание ТИК не будет, добавил председатель.

- Лично мое мнение, что лучше бы на тех участках (в Псковской области – прим. ЗАКС.ру) работали люди, которые там проживают. Потому что обеспечить в течение 10 дней работу петербуржца, мне кажется, будет очень неустойчиво, - сказал Левин. – Если это будет петербуржец, то вопрос проживания будет абсолютно его личный вопрос. В том числе и проезд к месту проведения выборов, потому что это общественная функция. 

По словам председателя, оплачивать будут только дежурство, проезд для доставки необходимых документов из Пскова до избирательного участка и выделят «небольшие деньги на сборку-разборку избирательного оборудования». Также Левин сообщил, что обучение для членов УИК участков Псковской области будет проходить удаленно по интернету. Один семинар кто-то из членов ТИК №23 проведет в Пскове до начала работы УИКов, добавил председатель.

Во время заседания председатель комиссии Левин напомнил членам ТИКа, что в СМИ появляются материалы о целесообразности создания избирательных участков в Псковской области. Также глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова высказалась против этих участков, добавил Левин. По его словам, большие сомнения возникли по поводу заявлений избирателей на голосование в Псковской области – часть номеров телефонов заявителей оказались недействительными.

В итоге обсуждения члены ТИКа решили составить разъяснения для пунктов приема заявлений в соседнем регионе о надлежащем приеме заявлений от избирателей. В частности, в разъяснении председатель ТИК должен напомнить, что заявление избиратель должен подавать лично, а сотрудник пункта приема может проверить номер телефона сразу после составления документа при самом заявителе. 

Левин сообщил, что по данным на пятницу ТИК получил 267 заявлений от избирателей, которые пожелали голосовать в Псковской области. Заявления принимают в шести пунктах в регионе, уточнил председатель.

Помимо этого, он рассказал, что в конце июля жителей псковских деревень оповещали о возможности проголосовать за губернатора Петербурга в регионе – раскладывали информационные листовки в почтовые ящики. На текущей неделе поступит новая партия листовок от Санкт-Петербургской избирательной комиссии – их будут распространять таким же способом, уточнил Левин. 

Напомним, создание участков в Псковской области вызвало споры. ЗАКС.Ру самостоятельно проверил несколько мест, где планируется организовать избирательные участки. 

София Саттарова

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