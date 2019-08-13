Кандидаты в мундепы МО “Екатерингофский” позвали в суд представителей ГИК

Оппозиционные кандидаты в муниципальные депутаты МО “Екатерингофский” попросили Горизбирком приходить в Ленинский районный суд на заседания, в которых рассматривают иски о снятии независимых участников из-за подачи документов в срок, который продлил ГИК. Участники муниципальных выборов отметили, что представителя Горизбиркома, который в исках представлен третьей стороной, не было на заседаниях в суде.

- Горизбирком делает вид, что ничего не происходит. Их решение ни во что не ставит ИКМО, суд, прокуратура. Но они молчат в тряпочку! Мы требуем, чтобы уполномоченный представитель Горизбиркома посетил заседания районного суда и обозначил свою позицию, - говорится в сообщении кандидата от “Яблока” Федора Горожанко.

В Горизбиркоме заявили, что из-за большого количества исков, связанных с выборами, ГИК не всегда может направить своего представителя в суд.

- Санкт-Петербургская избирательная комиссия обязательно поддержит апелляционные жалобы кандидатов и доведёт до судов высших инстанций и свою позицию, и основания, по которым принятие решения о приеме документов для выдвижения и регистрации кандидатов в Екатеригофском с 25 июня 2019 года было единственно возможным, - сообщили в ГИК.

“Екатерингофский” тайно принял решение о дате назначения выборов: информация не появилась на официальном сайте и в газете МО. Оппозиция, которая узнала о начале кампании только через две недели, не смогла попасть в муниципальный избирком и подать документы на регистрацию.

В итоге Горизбирком заявил, чтобы ИКМО отсчитывала старт кампании с 24-го июня. После принятия решения независимые кандидаты в мундепы смогли подать документы на регистрацию.

Затем участники выборов от “Единой России”, либо кандидаты-сотрудники районной администрации обратились в Ленинский районный суд с требованием снять соперников, которые подали документы на регистрацию после продления сроков.

В итоге Ленинский районный суд, минуя решение Горизбиркома, отменил регистрацию Марии Кинзы, Владислава Пушкина, подержанных штабом Навального, и кандидата от ЛДПР Ивана Короткова. Кроме того, иски подали ко всем независимым кандидатам, в числе которых глава петербургского штаба Навального Александр Шуршев и активист Федор Горожанко.

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