Смольный согласовал митинг "Петербург против единороссов"

Администрация Петербурга согласовала проведение акции "Петербург против единороссов" 17 августа, сообщил ЗАКС.Ру один из организаторов митинга Красимир Врански.

Представители оргкомитета мероприятия подали заявку в Смольный 5 августа. Они предложили администрации четыре маршрута шествия: от Кирочной улицы или Суворовского проспекта до площади Пролетарской Диктатуры, от станции метро «Горьковская» до Марсова поля и от Литейного проспекта до площади Ленина. На эти предложения в горадминистрации ответили отказом и предложили оппозиции протестовать в Удельном парке.

В результате переговоров организаторов со Смольным был выбран компромиссный вариант - провести митинг в гайд-парке на площади Ленина. Акция начнется в 15:00. Заявка подана на 2 тысячи человек.

Напомним, в Петербурге 24 июля прошла акция против дискриминации во время муниципальной кампании, а 3 августа - в поддержку кандидатов, не допущенных до выборов в Мосгордуму. 10 августа одиночные пикеты в знак солидарности со столичными независимыми кандидатами закончились задержаниями активистов и прохожих.

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