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13 августа, 20:58

Смольный согласовал митинг "Петербург против единороссов"

фото ЗакС политика Смольный согласовал митинг "Петербург против единороссов"

Администрация Петербурга согласовала проведение акции "Петербург против единороссов" 17 августа, сообщил ЗАКС.Ру один из организаторов митинга Красимир Врански

Представители оргкомитета мероприятия подали заявку в Смольный 5 августа. Они предложили администрации четыре маршрута шествия: от Кирочной улицы или Суворовского проспекта до площади Пролетарской Диктатуры, от станции метро «Горьковская» до Марсова поля и от Литейного проспекта до площади Ленина. На эти предложения в горадминистрации ответили отказом и предложили оппозиции протестовать в Удельном парке. 

В результате переговоров организаторов со Смольным был выбран компромиссный вариант - провести митинг в гайд-парке на площади Ленина.  Акция начнется в 15:00. Заявка подана на 2 тысячи человек.  

Напомним, в Петербурге 24 июля прошла акция против дискриминации во время муниципальной кампании, а 3 августа - в поддержку кандидатов, не допущенных до выборов в Мосгордуму. 10 августа одиночные пикеты в знак солидарности со столичными независимыми кандидатами закончились задержаниями активистов и прохожих


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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Рейтинг персон


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