Амосов хочет видеть власть "дружелюбной" по отношению к гражданам

На брифинге 15 августа, представляя свою предвыборную программу, кандидат в петербургские губернаторы Михаил Амосов изложил ее основные тезисы.

Прежде всего, имеющаяся, с его точки зрения, архаичная модель государственного устройства мешает прямоте общения с гражданами и взаимной доброжелательности сторон.

"Власть должна быть дружелюбной по отношению к людям, должна уважительно относиться к мнению горожан, чувствовать свою ответственность перед ним", - считает политик.

Его не устраивают существующие строгие правила проведения уличных политических акций, которые он в случае своего избрания намерен изменить. Еще одна важная и необходимая для Амосова мера - дать муниципалитетам больше полномочий.

Помимо этого, он обещает увеличить финансирование строительства новых станций метро как минимум в два раза и прививать петербуржцам культуру раздельного сбора мусора.

Что касается политических правил, установленных нынешним законодательством, то Амосов настроен на то, чтобы ликвидировать "муниципальный фильтр", мешающий быть допущенными до губернаторских выборов даже кандидатам от представленных в региональном парламенте партий.

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