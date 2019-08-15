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15 августа, 19:42

Амосов хочет видеть власть "дружелюбной" по отношению к гражданам

фото ЗакС политика Амосов хочет видеть власть "дружелюбной" по отношению к гражданам

На брифинге 15 августа, представляя свою предвыборную программу, кандидат в петербургские губернаторы Михаил Амосов изложил ее основные тезисы.

Прежде всего, имеющаяся, с его точки зрения, архаичная модель государственного устройства мешает прямоте общения с гражданами и взаимной доброжелательности сторон.

"Власть должна быть дружелюбной по отношению к людям, должна уважительно относиться к мнению горожан, чувствовать свою ответственность перед ним", - считает политик.

Его не устраивают существующие строгие правила проведения уличных политических акций, которые он в случае своего избрания намерен изменить. Еще одна важная и необходимая для Амосова мера - дать муниципалитетам больше полномочий.

Помимо этого, он обещает увеличить финансирование строительства новых станций метро как минимум в два раза и прививать петербуржцам культуру раздельного сбора мусора.

Что касается политических правил, установленных нынешним законодательством, то Амосов настроен на то, чтобы ликвидировать "муниципальный фильтр", мешающий быть допущенными до губернаторских выборов даже кандидатам от представленных в региональном парламенте партий.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16 августа, 11:46    
Сегодня так называемые теледебаты в формате планерки, где вопросы задает ведущий.
Невнятные предвыборные ролики, нет программ.
Разве это нормально?
ВРИО отработал почти год. Город стал наряднее, по восточному гостепреимен. Форумы, конференции, репетиции парадов, когда в будний день подымаются мосты. Город стоит в пробках, пропуская вельмож.  Кругом веселье, одним словом, БАЛАГАН!
Такой город не для жителей.

15 августа, 22:08    
Нахрен мне их дружелюбие. Они наёмная рабочая сила для исполнения бюджета, ремонта домов, дорог и коммуникаций и пр.
Законодательная власть бюджет утверждает и контролирует. В случае неисполнения привлекается судебная власть.
У нас же исполнительная власть (чиновники) подмяли под себя и законодательную и суд[цензура]ю.

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