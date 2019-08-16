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Муниципал

16 августа, 17:02

Кандидатке из команды Шуршева в МО "Екатерингофский" отменили отказ в регистрации

фото ЗакС политика Кандидатке из команды Шуршева в МО "Екатерингофский" отменили отказ в регистрации

Городской суд Петербурга 16 августа отменил отказ в регистрации независимой кандидатке в муниципальные депутаты МО "Екатерингофский" Марии Кинзе, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Регистрацию самовыдвиженки Кинзы в качестве кандидата 5 августа аннулировал Ленинский районный суд города по иску активиста из районной администрации Андрея Харламова. Истец утверждал, что его конкурентка  подала документы в муниципальный избирком позже необходимого срока.

При этом Горизбирком установил новые сроки для приема документов ИКМО "Екатерингофский" из-за того, что муниципальный избирком скрыл информацию совета муниципалитета о принятии решения о дате выборов.

По мнению представителя Марии Кинзы в суде и главы петербургского штаба Навального Александра Шуршева, Ленинский районный суд не учел в своем решении того, что Городская избирательная комиссия назначила новый срок приема документов. Прокуратура поддержала доводы Шуршева, отметив, что районный суд не изучил решение городской комиссии. 

В апелляционной жалобе отмечалось, что в номере муниципальной газеты от 10 июня, в котором якобы было опубликовано решение ИКМО о дате назначения выборов, напечатали решение ГИК от 11 июня. По мнению Шуршева, это может говорить о фальсификации газеты.

Юрист избиркома попыталась оправдать "ошибку" газеты  тем, что 8 июня в ИКМО поступили "болванки" от Горизбиркома, в которых была указана в качестве примера дата 11 июня. По мнению адвоката, авторы газеты допустили оплошность, не убрали дату из "болванки" и опубликовали номер. 

Суд пытался узнать, сколько ИКМО зарегистрировала кандидатов до и после принятия решения ГИК о новых датах приема документов. 

- Кандидаты стали приходить в начале 20 чисел. 16 числа один кандидат подал документы, - ответила глава ИКМО "Екатерингофский" Ксения Недбайло на вопрос судьи о том, сколько кандидатов избирком зарегистрировал до 30 июня. 

Прокурор также задал вопрос Недбайло о том, сколько человек ИКМО зарегистрировало после 30 июня. 

- После 30 числа по числу [зарегистрированных] сказать не могу. После 30 числа ряд кандидатов подали на регистрацию, - сообщила глава муниципального избиркома. 

Лишь на уточняющий вопрос прокурора "Сколько значит "ряд кандидатов"?", Недбайло ответила: "В районе 15 кандидатов". 

Представители избиркома уверяли суд, что некоторые кандидаты не могли подать документы на регистрацию из-за большого числа желающий стать мундепами, в результате чего после 24 июня около ИКМО появились очереди. Недбайло предположила, что  участники выборов "поздно спохватились" и пошли подавать документы. 

Горсуд не убедили доводы ИКМО, и он отменил решение Ленинского районного суда. 

Александр Шуршев в комментарии ЗАКС.Ру рассказал, что он надеется, что Горсуд по другим апелляционным жалобам остальных снятых с выборов кандидатов в мундепы МО "Екатерингофский" вынесет аналогичное решение. 

Ранее Городской суд отменил аналогичное решение Ленинского районного суда по отмене регистрации кандидата Ильи Широченкова. 

Напомним, Ленинский районный суд отменил регистрацию нескольких оппозиционных кандидатов в муниципальные депутаты, в числе которых Александр Шуршев, активист Федор Горожанко, главный редактор газеты "Московский комсомолец в Петербурге" Максим Кузахметов. 

Елена Владыкина


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