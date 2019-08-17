СМИ: На пикетах в Петербурге задержали 7 человек

По сведениям "Группы помощи задержанным", в Петербурге внимание правоохранителей привлекли уже семь человек. Пикеты за честные и свободные выборы синхронно длятся всего полтора часа - и в Москве, и в городе на Неве.
Как информирует движение "АгитРоссия", на Большой Морской улице задержали двух человек, которые "матерились на активистов и дергали телефон [организатора акции] Красимира Врански".
Между тем у Гостиного двора пикетировал отец фигуранта дела "Сети"* Юлия Бояршинова Николай. С собой у него был плакат с фотографиями участников уголовного разбирательства.
Ранее у универмага задержали активистку и мужчину, указавшего полицейским на нарушение ПДД.
Также у Гостинки заметили молодого человека, агитировавшего за врио губернатора Александра Белова.
"К Гостиному двору в Петербурге вышли не только оппозиционные активисты, но и волонтеры избирательного штаба Александра Беглова. Корреспонденту «Северо-Запад. МБХ медиа» молодой человек любезно вручил предвыборную программу врио", - сообщили журналисты.
Фото: МБХ медиа
*Организация «Сеть» признана террористической и запрещена в России