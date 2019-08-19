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11:30

Вишневский: Даже один наблюдатель в силах повлиять на итог голосования в Псковской и Ленинградской областях

фото ЗакС политика Вишневский: Даже один наблюдатель в силах повлиять на итог голосования в Псковской и Ленинградской областях

Депутат ЗакСа и несостоявшийся кандидат в петербургские губернаторы Борис Вишневский предупредил о важности наблюдения на избирательных участках, которые к единому дню голосования должны будут открыться в Ленинградской и Псковской областях. По его мнению, ситуация там обещает быть настолько "темной", что усилия каждого активиста будут стоить очень дорого.

"Как говорил мой любимый польский сатирик Станислав Ежи Лец, "некрасиво подозревать. когда вполне уверен". Я уверен, куда хотят пустить эти 250 тысяч бюллетеней, но, на мой взгляд, задача - этого не допустить. <...> Наличие даже одного наблюдателя на участке уже может сорвать всю эту комбинацию. Ну, не тысячи же этих участков, в конце-то концов", - рассудил политик в интервью на канале штаба Алексея Навального в Петербурге.

По его предположению, в случае второго тура победа может достаться коммунисту Владимиру Бортко, но в этом, полагает Вишневский, для власти не будет никакой серьезной проблемы, поскольку "не такой уж он суровый оппозиционер".

Напомним, что как минимум дважды глава Центризбиркома Элла Памфилова высказывалась против проведения голосования на экстерриториальных участках. Несмотря на это, ГИК продолжает упорствовать и отказываться от идеи не желает, соглашаясь на небольшие уступки.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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13:33    
По факту Вишневский поддерживает выборы губернатора СПб в Псковской области! Как один наблюдатель может повлиять на итоги выборв - не ясно!!! Но ясно другое - даже один Вишневский не смог остановить уничтожение Фарфоровского  кладбища  или варварскую реконструкцию, а точнее - снос  доходного дома Малозёмовой на Лиговском проспекте! И таких примеров откровенного предательства - множество!!!

12:32    
Да, правильно Вишневский уверен.
Я тоже уверен, что это мутная затея и наблюдатели там необходимы.

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