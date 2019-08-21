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20:35

Митинг в защиту парка Малиновка завершился принятием резолюции

фото ЗакС политика Митинг в защиту парка Малиновка завершился принятием резолюции

Около 200 человек посетили митинг в защиту парка Малиновка 21 августа.  В числе выступающих были депутаты Законодательного собрания Максим Резник и Борис Вишневский. Выступила и кандидат в губернаторы, депутат ЗакСа Надежда Тихонова

- Если бы не ваша настойчивость и ваше мужество, то давно парк был бы застроен. 30 тысяч подписей, пикеты, обращения к депутатам, к органам исполнительной власти... Это ваша заслуга, что сегодня мы с вами в зеленом парке, - обратилась она к присутствующим.

Тихонова также вновь повторила тезис о том, как важно гражданам активно отстаивать свои права, чтобы "защищать воздух, которым мы дышим, чтобы наши дети росли не на асфальте, чтобы застройщик не загонял нас в каменный мешок без единого клочка зелени".

Борис Вишневский со сцены прокомментировал законопроект, внесенный врио губернатора Александром Бегловым в Законодательное собрание о защите территорий парка. Он напомнил, что городская администрация уже вносила похожие инициативы, но на этапе второго чтения представители "Единой России" в парламенте отказывались от защиты Малиновки, невзирая на позицию Смольного.

- Сейчас врио губернатора говорит: не ходите на митинги, так все решим. Но если бы вы не ходили на митинги, что было бы? Здесь бы давно было строительство, - считает Вишневский.

Он также выразил надежду, что когда-нибудь горожанам не придется отстаивать свое право на парки, потому что власть будет заботиться об интересах петербуржцев. Его коллега по парламенту Максим Резник отметил, что на митинге собрались не только защитники Малиновки, но и активисты, отстаивающие парк на Смоленке и парк Интернационалистов. Как и Тихонова с Вишневским, он призвал горожан приходить на выборы и сделать все завищее, чтобы власть не получили те, кто не достоин этого. 

Митинг в защиту парка Малиновка завершился принятием резолюции, основное требование которой утвердить в Генеральном плане территорию парка как зону Р2, обезопасив её таким образом от застройки. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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