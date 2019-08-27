Депутат Васильев: Пушкин - это жемчужина в короне Санкт-Петербурга, она ветшает

Заместитель председателя бюджетно-финансового комитета (БФК) ЗакСа Андрей Васильев призвал коллег и чиновников Смольного спасать город Пушкин.

– Пушкин - это жемчужина в короне Санкт-Петербурга, она ветшает, - заявил депутат после выступления представителей администрации Пушкинского района на «нулевых чтениях» бюджета Петербурга на 2020 год.

Депутат объяснил, что недавно был в Пушкине и его «поразило состояние дряхлости старого города». По мнению Васильева, причина - в «перегруженности» района: слишком много жилья строится в отдельных его локациях, которые превращаются в «гетто».

Администрация Пушкинского района попросила дополнительно выделить ей из бюджета Петербурга на 2020 год 1,7 млрд рублей. Основную часть этих средств планируется потратить на капитальный ремонт. Члены БФК с актуальностью запроса районных властей согласились.

Сергей Еремеев

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