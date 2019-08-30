КРТИ запросил из бюджета почти 7 млрд рублей на ремонт дорог Петербурга

Глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин 30 августа во время «нулевых чтений» бюджета Петербурга на 2020 год запросил 5,7 млрд рублей на ремонт 111 км дорог и 1,2 млрд рублей на капремонт еще 18 км магистралей.

Харлашкин отметил, что, согласно «майским указам», к 2024 году в должном состоянии должно быть не менее 80% городских дорог, а пока требованиям отвечает только 64%. На выполнение поставленных президентом задач необходимы средства, отметил чиновник.

Всего дополнительная потребность комитета составила 16,7 млрд рублей. Это более чем на 4 млрд больше, чем комитет по финансов отвел на КРТИ в базовом проекте бюджета.

Сергей Еремеев

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