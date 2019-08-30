Максим Шевченко: Снятие Бортко с выборов – неправильный шаг

Лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Владимирской области, журналист Максим Шевченко сообщил ЗАКС.Ру, что считает решение кандидата в губернаторы Петербурга Владимира Бортко сняться с выборов неправильным. По его мнению, с предвыборной гонки сошел самый сильный оппонент врио губернатора Александра Беглова.

- Если бы Амосов и Тихонова тоже снялись с выборов, тогда бы это имело смысл. А так, такое ощущение, что снимается человек, который действительно мог отнять у Беглова голоса и перевести ситуацию во второй тур, - прокомментировал Шевченко.

Он также отметил, что отсутствие в бюллетене коммуниста скажется на явке избирателей, придерживающихся левых взглядов:

- Если нет левого кандидата, левые избиратели просто не приходят. За редким исключением.

Напомним, кандидат от КПРФ Владимир Бортко объявил о намерении выйти из губернаторской гонки вечером 30 августа, во время финального раунда предвыборных дебатов. Он заявил о своих претензиях к организации выборов, в частности, наличию избирательных участков в Ленинградской и Псковской областях, против которых выступила в том числе глава ЦИК Элла Памфилова.

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