"Наблюдатели Петербурга" осмотрели интерьеры "дачных" участков для голосования

Представители общественной организации "Наблюдатели Петербурга" проинспектировали строения в Ленинградской области, в которых организуют экстерриториальные участки для голосования за петербургского губернатора. Они обратили внимание на то, что в большинстве своем это крайне тесные помещения, а в некоторых случаях даже вагончики

"На многих помещениях по состоянию на 25 августа отсутствовали сведения о том, что там можно подать заявления о голосовании по месту нахождения, и время приема таких заявлений", - рассказали наблюдатели в своем Telegram-канале.

Кроме того, все замеченные агитационные материалы, в избытке находившиеся на будущих участках, были посвящены только одному из кандидатов.

Отметим, что против выездных, так называемых "дачных" участков не раз выступала глава ЦИК Элла Памфилова. Под ее давлением Горизбирком снизил первоначально планируемое количество участков в Ленинградской (62) и Псковской областях (15), но не отказался от идеи в целом. Экстерриториальные участки не будут оснащены видеонаблюдением.

Фотографии: "Наблюдатели Петербурга"

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