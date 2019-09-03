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12:10

Оштрафованного за матерную песню про Путина жителя Кургана уволили с работы

фото ЗакС политика Оштрафованного за матерную песню про Путина жителя Кургана уволили с работы

Курганский активист "АгитРоссии" Евгений Жуков, получивший штраф по статье о неуважении к власти, был уволен со своей работы - предприятия "Курганстальмост", передает "МБХ медиа".

"Меня уволили, как я понимаю это из-за моих политических взглядов. Был звонок из ФСБ, скорее всего, было сказано чтоб я на „Стальмосте“ больше не работал. Мне сказали, чтобы я ушел по своему желанию, либо они меня сами уволят и я больше не устроюсь в Кургане", - рассказал Жуков в беседе с изданием.

Активиста оштрафовали на 40 тысяч рублей по ч. 3 ст. 20.1 КоАП. Адвокаты утверждали, что выложенная в соцсети песня была размещена до вступления в силу новой статьи в Кодексе.

Дело завели на Жукова 25 июля. Правоохранители нашли у него на странице аудиозапись, в которой по отношению к Путину употребляется обсценная лексика.

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12:36    
Ругаться - грех. Хорошо ещё что этот суд не может присудить сковородки раскалённые лизать ВЕЧНО.

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