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18:50

Фигуранты "дела 27 июля" Костенок и Абаничев покинули стены СИЗО

фото ЗакС политика Фигуранты "дела 27 июля" Костенок и Абаничев покинули стены СИЗО

Бывшие фигуранты уголовного разбирательства о "массовых беспорядках" 27 июля в Москве Валерий Костенок и Сергей Абаничев покинули столичный следственный изолятор №4, поделилась с "МБХ медиа" правозащитница Александра Крыленкова.

"Должны освободиться Владислав Барабанов и Даниил Конон. Они близки к освобождению, родные и группы поддержки там уже на месте", - добавила Крыленкова.

Ранее, напомним, Следственный комитет снял с обозначенных мужчин обвинения в участии в беспорядках, освободив их от уголовного преследования.

По версии следствия, Абаничев бросил в силовика бумажный стакан; Конон и Барабанов координировали беспорядки, якобы указывая людям, куда идти; Костенок бросил в сторону правоохранителей две пустые пластиковые бутылки.

Вместе с тем, сегодня два фигуранта дела получили реальные сроки заключения: это - Даниил Беглец и Иван Подкопаев.

В свою очередь студенту ВШЭ Егору Жукову изменили статью обвинения: вместо участия в массовых беспорядках теперь ему инкриминируют призывы к экстремистской деятельности за публикацию на YouTube критикующих власть роликов.


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19:34    
Поздравляем! Осталось других освободить.

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