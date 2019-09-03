Вишневский обратился в ГИК из-за информации о «прикреплении» бюджетников к поликлиникам Центрального района

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский 3 сентября направил письма главе городской избирательной комиссии Виктору Миненко и главе администрации Центрального района Максиму Мейксину. Он просит проверить информацию, поступившую к нему от представителя «Яблока» из расположенного на территории Владимирского округа УИК (фамилию члена комиссии депутат ЗАКС.Ру называть не стал) о поступивших за последнюю неделю нескольких обращениях работников поликлиники № 37 и детской поликлиники № 12, которых руководство медучреждений якобы просит голосовать 8 сентября по месту работы.

Вишневский уточнил ЗАКС.Ру, что по его информации таких обращений в УИК поступило не менее девяти.

«От них требуют предъявить руководству «корешок» открепительного удостоверения, подтверждающий, что они будут голосовать в Центральном районе. Наконец, от них прямо требуют проголосовать за временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова», - говорится в обращении.

Депутат расценил подобные требование как давление на избирателей. Кроме того, по его мнению, такая политика снизит явку на муниципальных выборах, поскольку за муниципалов можно проголосовать только по месту жительству.

Вишневский предположил, что между районными администрациями идет “соревнование”, кто сделает выше процент.

Парламентарий добавил, что тот же член УИК рассказал ему, что другому кандидату, который работает на Черной речке, напротив, порекомендовали голосовать по месту жительства в Центральном районе.

В штабе общественной поддержки Александра Беглова ЗАКС.Ру заявили, что предполагаемые поручения, о которых писал Вишневский, незаконны, а потому окружение Беглова к ним отношения не имеет.

- Описываемая ситуация выглядит надуманной. Поддержка Александра Дмитриевича в Петербурге достаточно велика и смысл собирать дополнительные два десятка голосов по поликлиникам неясен. В то же время за четыре дня до выборов мы вполне можем допускать решительно любые провокации, - прокомментировал руководитель пресс-центра штаба Сергей Кормилицын.

Дозвониться до руководства поликлиник №№37 и 12 ЗАКС.Ру не удалось.

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