Совершаева обрекла молодых политиков на одиночество

Вице-губернатор и руководитель администрации главы Петербурга Любовь Совершаева вечером 3 сентября выступила перед выпускниками «Школы молодого политика». Этот образовательный проект запустили весной при поддержке Смольного. На его счету подготовка более 350 кандидатов в муниципальные депутаты. Чиновница пересказала предвыборную программу Александра Беглова и поделилась планами его команды, а также рассказала об одиночестве власть имущих.

За четыре с половиной дня до выборов в «Школе молодого политика» устроили что-то вроде встречи выпускников. Свои занятия проект давно закончил, а все пожелавшие ученики выдвинулись в муниципальные депутаты. По информации руководителя проекта, бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Ильи Костунова, только от единороссов на муниципальные выборы в Петербурге выдвинулось 113 выпускников «школы», еще 243 человека – самовыдвиженцами и от других партий.

С приветственным словом к абитуриентам обратилась вице-губернатор Петербурга по вопросам внутренней политики Любовь Совершаева. Встречу с ней организовали в конференц-зале бизнес-центра «ПетроКонгресс», одной из нескольких площадок, где с марта параллельно проходили занятия «школы». Информация о встрече с вице-губернатором была опубликована в открытом доступе, а на «ресепшене» в бизнес-центре стояла табличка «Пресса», у которой записывали всех пришедших журналистов. Тем не менее, Костунов обратил внимание, что на «закрытую встречу» пришли сотрудники СМИ. Вице-губернатор тоже отметила, что в присутствии журналистов будет общаться «протокольно».

- Встречи бывают двух видов. Одни протокольные, где присутствуют средства массовой информации. Другие непротокольные, доверительные. Поскольку здесь у нас с вами средства массовой информации, которые ранее не проявляли интереса к данной школе, то придется вести ее протокольно, - предварила Совершаева свое выступление.

Выступлением вице-губернатора по внутренней политике заинтересовались более 250 человек, зал был почти полон. Даже на предвыборную встречу избирателей с кандидатом в губернаторы Михаилом Амосовым, проходившую в то же время 3 сентября, пришло меньше петербуржцев.

Обратившись к собравшимся, вице-губернатор назвала себя их «крестной матерью», поскольку в свое время была инициатором создания «школы». Чиновница призналась, что вдохновила ее на эту идею депутат петербургского парламента Ирина Иванова, которая во время встречи в ЗакСе посетовала на то, что для молодых экономистов обучающие программы есть, а для политиков нет.

«Школа» начала свою работу в начале марта и за пять месяцев работы выпустила три потока учеников. С лекциями перед ними выступали не только политтехнологи, но и известные политики, например, депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов, его коллега и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко, экс-депутат ЗакСа и несостоявшийся кандидат в губернаторы, а ныне глава городского комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов. Корреспондент ЗАКС.Ру весной побывал на одном из первых занятий «школы» и тогда его представители уверяли, что проект создан инициативной группой преподавателей и никак не связан с предстоящими муниципальными выборами, хотя если кто-то из слушателей захочет в них принять участие, ему помогут.

Теперь, после трех учебных потоков, вице-губернатор Совершаева рассказывала выпускникам, что муниципальные депутаты – самый сложный уровень власти, поскольку он ближе всего к народу. Почти все задавшие ей вопросы, представляясь, говорили, от какого округа идут на выборы 8 сентября.

Свой основной доклад Совершаева посвятила раскрытию понятий «комфортный город», «социальный город», «умный город» и «открытый город» - «четырех слонов», на которых стоит предвыборная программа врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

Отчеты об успехах за 11 месяцев работы в выступлении чиновницы были переплетены с обещаниями дальнейшего развития. Благодаря высокоскоростной железнодорожной магистрали добираться до Москвы можно будет за 2,5 часа; петербургский арт-парк станет лучше «Зарядья», потому что горожане сами решат, чем его наполнить; застройка новых кварталов станет комплексной – с обязательными соцучреждениями на первых этажах; за экологической обстановкой в Петербурге начнет следить специальная лаборатория; помощь пенсионерам окажут социальные участковые.

Концепцию «открытого города» чиновница объяснила как необходимость постоянного диалога власти и общества.

- Вот я стою сегодня здесь перед вами за четыре дня до [конца] избирательной кампании. Это достаточно рискованный шаг, прийти и сказать: «Вот я, терзайте меня». Но, тем не менее, мы эту тему взяли и сказали, что готовы вести диалог с обществом. Без открытого диалога с обществом нет нормального будущего у города, - заявила Совершаева.

Когда после примерно 50-минутного доклада настало время для прямого общения чиновницы с залом, терзать ее никто не стал. Слушатели делали вице-губернатору комплименты и благодарили за работу, а после задавали вопросы. Многие из них были связаны с проблемами отдельных локаций Петербурга. Позже дошло и до прямых жалоб. Жительница Пушкина сообщила вице-губернатору, что Пушкинский район «перестал расти» после того, как его в июне 2017 года возглавил Владимир Омельницкий.

- Нет молодежной политики, разрушенная единственная спортивная школа и никаких перспектив, что ее восстановят, нет. Город растет, растут детки, им некуда ходить совершенно. Не работает третий год уже школа, и дети мыкаются по каким-то другим площадкам. Самое главное – руководство района закрыто на четвертом этаже под большим замком. Попасть к нему по записи на беседу невозможно, никакими путями, - пожаловалась жительница района.

Она также отметила, что во время визита Беглова в Пушкин выяснилось, что глава района не знает о наличии бывших детских садов, которые можно эксплуатировать, а врио губернатора знает.

- У вас, депутатов муниципального образования, при формировании бюджета есть возможность поставить вопрос о приобретении ведомственных помещений детских садиков, - ответила Совершаева, будто задававшая вопрос уже вошла в муниципальный совет. – За этот год уже 44 детских садиков введено в строй, построено и выкуплено. Без этого жить нельзя. Если вы помните, Александр Дмитриевич говорил, давайте смотреть на развитие районов, чтобы участие в нем принимали жители. Нравится господину Омельницкому или не нравится, он вынужден будет вести диалог с жителями и защищать программу развития района.

- Александр Дмитриевич как раз знает всю ситуацию, - объяснила автор вопроса. – У меня вот как раз больше [задача] заставить человека работать.

Не все получившие возможность пообщаться с вице-губернатором сообщали о проблемах. Победительница кадрового конкурса «Мой город – мои возможности» Екатерина Целикова спросила у Совершаевой, что бы она поменяла, если бы была самым влиятельным политиком на Земле.

- Я бы вернула городу его блеск, его величие. Город, который бы процветал и был лучшим в мире. Он был бы блестящим во всех отношениях. Все, что можно, вложили бы в развитие города и образование наших детей, - ответила чиновница.

Другая слушательница поинтересовалась, какой вопрос вице-губернатор задала бы сама себе.

- Я бы хотела, чтобы мне задали вопрос: «А хотите ли вы отдохнуть от всего этого?» Объясню почему. За период моей работы в Смольном я работаю без выходных. И я понимаю, почему работаю без выходных. Я, правда, дико устала. Но если не заложить те основы, которые должны быть, ничего потом не получится.

Личные эмоции плавно перешли в напутствие:

- Если вы хотите добиться результатов, вы должны трудиться, уперто достигать своей цели. Понимать, что иногда придется жертвовать своим личным. Скажу еще одну вещь. Если кто-то хочет быть большим политиком, он должен понимать, что он обречен на одиночество. Все свободное время будет занято той работой, которую ты делаешь.

В самом конце встречи у вице-губернатора спросили, будет ли образовательный проект продолжен, после того как выборы пройдут. Совершаева ответила, что она за, но необходимо поменять повестку, например, научить держаться перед камерой и вести полемику.

Сергей Еремеев

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