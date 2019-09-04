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16:01

Росгвардия: Приговоры участникам митинга 27 июля соответствуют тяжести совершенных преступлений

фото ЗакС политика Росгвардия: Приговоры участникам митинга 27 июля соответствуют тяжести совершенных преступлений

Приговоры трем участникам протестов 27 июля в центре Москвы по делам о применении насилия к правоохранителям «соответствуют тяжести тех преступлений, которые были совершены», заявил РИА «Новости» официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Говорить о корректности решения судов Грибакин отказался, подчеркнув лишь, что «эффективность любого наказания состоит не в его жесткости или мягкости, а в его неотвратимости».

Ранее были вынесены приговоры трем участникам протестов. Даниле Беглецу назначили два года колонии из-за того, что он потянул за руку полицейского, который задерживал протестующих. Ивана Подкопаева отправили в колонию на три года, вменив распыление перцового баллончика в сторону правоохранителей. Кириллу Жукову назначили три года колонии из-за того, что он приподнял забрало шлема росгвардейца. Пострадавший силовик просил не наказывать Жукова «по всей строгости» и отрицал, что ему причинили боль.

 

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18:06    
17:14 Кому нужно будет ваше "ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ДОМИНИРОВАНИЕ" на ядерном пепелище? Только конченые психопаты мечтают о таком будущем.

17:29    
17:14)) "представление" уж больно советской агиткой попахивает, как-то подзадержались товарищ в далёком прошлом.

17:14    
17:07. У людей разное мнение о ВЕЛИЧИИ России! В моём представлении это сильная в экономическом отношении страна с мощнейшими ядерными вооружёнными силами, с супер экспансионистской политикой направленной на ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ДОМИНИРОВАНИЕ в мире! Всякие либералистические глупости про свободы, права мне совершенно не интересны! "Жила бы страна родная, и больше нету забот", как в песне пели раньше...

17:07    
16:43, стремитесь лицезреть врага Отечества, чаще подходите к зеркалам. Патриоты хотят видеть Родину мощной державой образованных, уважаемых и оберегаемых государством граждан.

16:43    
Росгвардия - надёжный защитник России от внутренних врагов-западных подстилок! Золотов-молодец! Профессионально справляется с возложенными обязанностями!

16:31    
Они бы так о наказаниях «соответствующих тяжести тех преступлений, которые были совершены» сотрудниками правоохранительных органов заботились. Сплошь условные сроки за тяжелые составы...

16:27    
У людей нет уважительного отношения к этой структуре.

16:15    
Придурок что ли? На войне пулю словишь вот и все, будет тебе тяжесть совершенных преступлений.

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