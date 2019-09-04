Росгвардия: Приговоры участникам митинга 27 июля соответствуют тяжести совершенных преступлений

Приговоры трем участникам протестов 27 июля в центре Москвы по делам о применении насилия к правоохранителям «соответствуют тяжести тех преступлений, которые были совершены», заявил РИА «Новости» официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Говорить о корректности решения судов Грибакин отказался, подчеркнув лишь, что «эффективность любого наказания состоит не в его жесткости или мягкости, а в его неотвратимости».

Ранее были вынесены приговоры трем участникам протестов. Даниле Беглецу назначили два года колонии из-за того, что он потянул за руку полицейского, который задерживал протестующих. Ивана Подкопаева отправили в колонию на три года, вменив распыление перцового баллончика в сторону правоохранителей. Кириллу Жукову назначили три года колонии из-за того, что он приподнял забрало шлема росгвардейца. Пострадавший силовик просил не наказывать Жукова «по всей строгости» и отрицал, что ему причинили боль.