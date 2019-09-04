Выборы в судах

Муниципальная кампания в Петербурге за последние два месяца переместилась из избиркомов в тихие залы районных судов. Кандидаты в мундепы искали в документах соперников ошибки, экстремизм и незаконную агитацию в социальных сетях. ЗАКС.Ру продолжает изучать судебные иски, которые кандидаты подают в районные суды.

Желающие стать муниципальными депутатами в Петребурге за июль и август 2019 года подали больше тысячи исков в городской и районный суды против избирательных комиссий и оппонентов на выборах.

По данным ГАС “Правосудия”, с 1 по 31 августа в районные суды поступили 398 заявления. 123 желающих стать муниципальными депутатами пытались отменить отказы избирательных комиссий и зарегистрироваться через суд. Еще 272 иска - требования претендентов на пост мундепов аннулировать регистрацию соперников. На 4 сентября суды удовлетворили 96 жалоб, а отказали в 187 случаях.

Кто чаще всех обращался в суд?

Чаще остальных с требованием снять соперников с выборов обращались самовыдвиженцы и кандидаты от “Единой России”. Иногда за претензиями стояли действующие муниципальные депутаты, иногда сотрудники муниципальных и бюджетных организаций.

Действующий мундепы от “Единой России” МО “Литейный округ” Равшанбек Курбанов пытался отменить регистрацию у пяти “яблочников”, двух эссеров и одного кандидата от ЛДПР. Суд не удовлетворил ни одну из претензий. В МО “Коломяги” самовыдвиженка и начальник отдела в местной администрации того же муниципалитета Антонина Котомина требовала отменить регистрацию восьми желающих стать мундепами. По искам Котоминой суд снял с выборов только трех кандидатов от “Яблока”.

В августе через суд пытались снять большинство оппозиционных кандидатов в мундепы в скандальном округе “Екатерингофский”. Ленинский районный суд, минуя решение Горизбиркома о продлении срока приема документов у выдвиженцев, аннулировал регистрацию кандидатов, в числе которых был глава петербургского штаба Навального Александр Шуршев и активист Федор Горожанко. Позже Городской суд Петербурга отменил все решения Ленинского райсуда.

Бюджетники - еще одна группа истцов, которые, словно сговорившись, массово шли жаловаться на оппонентов в районные суды. Специалист “Жилкомсервиса №1 Выборгского района” и самовыдвиженка Юлия Жданцева безрезультатно подавала иски против 12 оппонентов. Аналогичный результат у бывшего депутата-единоросса, а ныне самовыдвиженца в МО “Семеновский” Игоря Ермолаева, который хотел снять с выборов пятерых соперников.

Среди сотрудников детских садов тоже оказались желающие стать мундепами, которые обратились в суд против оппонентов. Например, “яблочницу” Полину Костылеву в МО “Народный” пыталась снять с выборов кандидат от “Единой России” и заведующая детсадом №92 Жанна Мягкова. Позже Мягкова сама отозвала свою жалобу.

В МО “Гавань” самовыдвиженка и заведующая детсадом №42 Любовь Яблокова при помощи экспертов заподозрила в постах группы “Живем на Васильевском” признаки экстремизма. По этой причине она хотела снять эссерку Нэлли Вавилину. Кроме Вавилиной глава дошкольного учреждения пыталась предотвратить участие в выборах трех кандидатов от ЛДПР, но Василеостровский районный суд во всех исках отказал.

Избиркомы недовольны кандидатами

В августе избирательные комиссии впервые обратились в суд, чтобы по разным причинам снять с выборов конкретных кандидатов. Всего за один месяц в районные суды поступили 14 исков от 10 избиркомов. Например, ИКМО “Светлановское” заподозрило в записях в соцсети “Вконтакте” самовыдвиженца Даниила Кена незаконную агитацию и посчитало, что кандидата надо снять с выборов. Суд согласился с избиркомом и аннулировал регистрацию. Позже Кен обжаловал решение в Горсуде.

Сразу два избиркома в МО “Оккервиль” и МО “Правобережный” подали в суд на одного кандидата от “Справедливой России” Сергея Северского. Суд удовлетворил оба иска. В избирательной комиссии МО “Правобережный” сообщили ЗАКС.Ру, что кандидат якобы скрыл второе гражданство.

Избирком МО “Пискаревка” хотел отозвать ранее выданную регистрацию двух “яблочников” Романа Воробьева и Владимира Кукурочкина. В ИКМО сообщили ЗАКС.Ру, что причина исков - нарушение правил агитации. Избирательная комиссия не раскрыла подробности жалоб, предложив направить все вопросы письменно.

В суды по второму кругу

Некоторые желающие стать муниципальными депутатами по несколько раз подавали иски против оппонентов. Иногда претензии истцов менялись, иногда оставались прежними. Против самовыдвиженца МО “Светлановское” Даниила Кена за минувший август подали четыре иска с требованием снять кандидата с выборов. Калининский районный суд отказал в первой жалобе, но удовлетворил остальные.

Против самовыдвиженца МО “Смольнинское” и главы движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослава Кострова в суд поступило три иска. Суд удовлетворил все три жалобы, поступившие в августе. Горсуд 3 сентября восстановил Кострова в качестве кандидата.

Кандидат от “Единой России” МО №78 Надежда Наскидаева несколько раз обращалась в суд с требованием снять с выборов самовыдвиженца и координатора “Объединенных демократов” Андрея Пивоварова, несмотря на то, что Куйбышевский райсуд в первый раз отказал кандидатке. Наскидаева в надежде аннулировать регистрацию Пивоварова подавала апелляцию на решение районного суда, но тоже проиграла. Затем она снова предприняла попытку снять конкурента с выборов, но опять неудачно. Пивоварова также пыталась исключить из списка кандидатов самовыдвиженка Ольга Ус. Суд отказал и ей. П

В МО “Остров Декабристов” самовыдвиженец, а в прошлом руководитель молодежных праймериз “Молодой гвардии “Единой России” Кирилл Салахутдинов дважды в августе обращался в суд, требуя отменить регистрацию единоросса и главы муниципалитета Владимира Барканова. Но суд отказал в обоих исках.

“Можно побеждать на избирательных участках, можно побеждать в судах”

Участники муниципальных выборов по-разному оценивают массовые иски против кандидатов в мундепы. По мнению главы МО “Финляндский округ” и главы Совета муниципальных образований единоросса Всеволода Беликова, желающие стать муниципальными депутатами, обращаясь в суд, решают спорные вопросы по выборам “цивилизованным путем”.

- Они же не подкупают, не заказывают никого. Они идут в суд. Мы с вами не имеем права осуждать людей, которые решают свои спорные вопросы в суде, - считает Беликов.

Самовыдвиженец в МО “Светлановское” Даниил Кен считает, что суды чаще всего отменяют регистрацию у кандидатов, у которых нет юридической защиты или адвокатов. По его словам, за некоторыми исками против кандидатов стоят “коллеги из “Единой России”, которые решили потрепать нервы”.

- Можно побеждать на избирательных участках, можно побеждать в судах, - поделилися мнением Кен.

Координатор “Объединенных демократов” Андрей Пивоваров уверен, что среди участников муниципальных выборов есть категория кандидатов, “которые выполняют сугубо техническую функцию” и подают иски в суды “в интересах других кандидатов”. Другая категория - это участники муниципальных выборов, которые считают, что их права действительно нарушены.

Глава петербургского штаба Навального Александр Шуршев считает, что в основном в суды шли либо подставные кандидаты, либо связанные с действующей властью. По мнению Шуршева, иски подавали массово, чтобы снять участников выборов и затруднить ведение избирательной кампании:

- Подавали в суды, чтобы кандидаты проводили все свободное время в судах вместо работы с избирателями.

Елена Владыкина

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