Судебный переполох

Кандидаты в муниципальные депутаты завалили районный суды исками: кто-то оспаривал решения ИКМО об отказе в регистрации, кто-то снимал соперников с выборов. ЗАКС.Ру проанализировал более 500 исков к избирательным комиссиям Петербурга, чтобы узнать, получилось ли у кандидатов отстоять свои права.

Пресс-служба петербургских судов сообщила, что на вечер 30 июля районные суды из 511 исков удовлетворили 70% требования истцов либо полностью, либо частично.

По данным ГАС “Правосудия”, с 1 по 31 июля участники муниципальных выборов подали 522 иска против местных избиркомов в районные суды Петербурга.

По подсчетам ЗАКС.Ру на 19:00 1 августа, суды вынесли положительные решения лишь по 21,6% заявлений, а отказы истцы получили в 149 случаях (28,5% от общего числа исков).

Обозначения:

Возращено - суд вернул иск заявителю;

Удовлетворено - суд удовлетворил требования истца;

На рассмотрении - решение по делу на данный момент не вынесено;

Прекращено - рассмотрение дела прекращено;

Без движения - суд оставил иск без движения;

Отказано в иске - требования истца не удовлетворены.

На выборах все средства хороши

Нередко кандидаты в муниципальные депутаты используют любые возможности, чтобы снизить конкуренцию на предстоящих выборах. Один из способов - обратиться в суд с требованием аннулировать регистрацию своего противника. Заявители ищут ошибки в документах своих оппонентов, иногда доводя ситуацию до абсурда.

Например, во время заседания в Калининском районном суде желающий стать муниципальным депутатом уличил противника в том, что он не указал данные о своей альма-матер. Иск в итоге отозвали, когда заявитель узнал, что высшего образования у ответчика попросту нет. Другой истец заявил, что кандидат не может писать в графе “Образование” информацию об окончании двух вузов. В Купчино представители партии "Родина" массово пытались снять с выборов кандидатов от "Партии Роста" якобы из-за того, что у них неправильно указаны данные о дипломах. В Василеостровском районе самовыдвиженец в МО "Остров Декабристов" Виталий Шиян в суде доказывал, что его соперница Виктория Осипцева пыталась ввести в заблуждение избирателей якобы из-за того, что она не указала в подписных листах свое реальное место проживание. Суд не внял доводам Шияна и отказал ему в иске.

Незаконные действия муниципальных избиркомов - еще одна причина, по которой любой кандидат может попытаться отозвать регистрацию соперника. Сотрудники избирательных комиссий сначала массово отказывали кандидатам в регистрации, а затем отменяют собственное решение. Хотя по закону отменить решение может либо суд, либо ГИК. В итоге противники независимых кандидатов обращались в суд, требуя отменить регистрацию.

В ИКМО "Черная речка" с такой практикой столкнулись 12 кандидатов от "Справедливой России". В ИКМО "Коломна" "яблочникам" сначала тоже отказали в регистрации, а потом избирком отменил собственное решение. Потеряв время в судах, независимые кандидаты в муниципальные депутаты смогли доказать, что избиркомы действуют незаконно. Решения в "Черной Речке" и "Коломне" отменил суд и отправил на повторный пересмотр. Теперь желающие стать муниципальными депутатами опасаются, что избиркомы вновь начнут отказывать в регистрации или отменять собственные решения.

Кандидаты от “Единой России” и самовыдвиженцы, которые каким-либо образом связаны с партией власти, пачками носили заявления в райсуды, требуя снять с выборов конкурентов от оппозиции. В МО "Чкаловское" отмены регистрации трех "яблочников" через суд добился Александр Гуков. На выборах Гуков идет самовыдвиженцем, но до июня 2017 года числился в резерве УИК №1654. Гукова выдвинуло местное отделение "Единой России".

В "Черной речке" эссеров пытаются снять с выборов трое студентов-самовыдвиженцев: Руслан Быков, Павел Андрюшков и Максим Балабанов. Последний кандидат в мундепы, по данным сайта администрации Петроградского района, председатель молодежного совета МО "Черная речка". Руслан Быков на некоторых сайтах тоже представлен сотрудником того же молодежного совета. О знакомстве Балабанова и Андрюшкова можно судить по тому, что они в 2018 году ходили на один и тот же предмет в Политехническом университете.

Из 1429 зарегистрированных кандидатов от “Единой России” 27 единороссов обратились в суды общей сложности 98 раз, еще 64 заявления подали 18 беспартийных участников выборов, которые имеют отношение к “Единой России”. Несколько человек пошли “по второму кругу” с теми же самыми исковыми заявлениями после того, как суд вынес решение не в их пользу. Действующий депутат МО "Купчино", член "Единой России" и кандидат в мундепы от партии "Родина" Инна Мельникова 15 июля подала жалобы к пяти соперникам из "Партии роста", требуя снять их с выборов. Суд во всех случаях отказал Мельниковой. Спустя неделю муниципальный депутат вновь обратилась с исками с теми же требованиями и против тех же кандидатов. Фрунзенский районный суд вернул Мельниковой все заявления, так как дело уже было рассмотрено. 30 июля депутат подала четыре новых иска, но уже к другим кандидатам от "Партии Роста".

Некоторые единороссы шли с исками против своих однопартийцев. Например, глава МО “Гражданка” Наталия Вайцехович подавала жалобу на Андрея Будникова - помощника депутата ЗакСа Анатолия Дроздова, желающего стать муниципальным депутатом от “Единой России”. Будников, в свою очередь, обратился с претензий против Вайцехович. Но итогов дуэли двух единороссов о месте в муниципалитете не будет. Суды прекратили рассматривать иски, так как Вайцехович и Будников забрали заявления.

“Они будут довольны тем, что помотали нервы”

Пока одни кандидаты шли в суды, чтобы снять оппонентов, другие пытались доказать свое право на участие в выборах после отказа ИКМО в регистрации. По подсчетам ЗАКС.Ру, 197 участников муниципальных выборов обратились с исками, чтобы суды их зарегистрировали кандидатами в мундепы или признали решение избиркома о снятии с выборов незаконным. Больше всех в вопросе регистрации повезло кандидатам от “Единой России”. Через суд восстановить свою регистрацию пытались только двое кандидатов от правящей партии, в числе которых оказался замглавы МО "Северный" Александр Кривопуст. Больше всего жалоб на незаконную регистрацию среди партийных кандидатов подавали “яблочники” и эсеры.

По результатам рассмотрения дел можно судить о том, был ли смысл подавать более 300 исков, требуя отменить регистрацию соперников. Из 322 заявлений пока удовлетворили только 40. Как говорят собеседники ЗАКС.Ру, даже эти результаты, скорее всего, носят политический подтекст. Например, кандидат в губернаторы Петербурга Михаил Амосов уверен, что пятерых эссеров в МО "Гражданка", в том числе и его дочь, сняли из-за связи с "Движением демократического обновления".

По мнению юриста “Справедливой России” Александра Новикова, те, кто занимается подачей исков, показывают достаточное количество ресурсов.

- Они их могут вложить и вне зависимости от результата будут довольны тем, что помотали нервы, - заявил Новиков.

Глава петербургского отделения Партии Роста Павел Швец ранее также высказывался, что иски подали, “чтобы пощекотать нервы”.

Заместитель координатора по идеологии ЛДПР и кандидат в мундепы МО “Шувалово-Озерки” Евгений Ененков напротив не видит ничего плохого в судебных разбирательствах между кандидатами. По его мнению, это обычная практика, когда “те кто у власти, хочет ее удержать, а те, кто идет к власти, хочет создать себе минимум конкурентов”.

Доказать свою правоту в судах получается не у всех. В районные суды обратились 188 человек, которых сняли с выборов решениями избиркомов. На 1 августа положительные решения получили только 72 кандидата.

Елена Владыкина

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