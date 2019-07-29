Суд признал незаконным решения ИКМО "Коломна" по кандидатам-"яблочникам"

Октябрьский районный суд Петербурга 29 июля признал, что ИКМО “Коломна” незаконно отказала в регистрации, а затем зарегистрировала кандидатов в муниципальные депутаты от партии “Яблоко”.

Два зарегистрированных кандидата в мундепы от “Единой России” Константин Качалин и Яна Мальцева обратились в суд с иском признать незаконной регистрацию девятерых “яблочников”: Федора Горожанко, Екатерину Шишову, Екатерину Коваль, Романа Севоднясева, Илью Кисилева, Алексея Арушаняна и Алексея Фролова. Однако суд посчитал, что избирком не только неправомерно зарегистрировал желающих стать мундепами, но и без оснований отказал в регистрации во второй раз.

12 июля избирком отказал в регистрации девяти кандидатам от “Яблока” якобы из-за отсутствия уведомления о партийной конференции, хотя партия направляла все необходимые документы в избирком. “Яблоко” оспорило отказ в регистрации в Горизбиркоме.

Муниципальная избирательная комиссия на повторном заседании 19 июля сначала отказала “яблочникам” в регистрации. Причиной отказа в регистрации стало слово “внутригородское” в наименовании муниципалитета. Через два часа избирком отменил собственное решение. Хотя по закону решения ИКМО могут отменить либо ГИК, либо суд.

По мнению суда, Горизбирком законно отменил первый отказ в регистрации, а последующие действия муниципального избиркома не имеют правовых оснований.

Как рассказал ЗАКС.Ру Федор Горожанко, на заседании в Октябрьском районном суде выяснилось, что во второй раз ИКМО отказала по двум причинам: отсутствие уведомления о партийной конференции и неправильное название МО.

По мнению Горожанко, заявители попытаются оспорить решение районного суда в Горсуде, чтобы “потянуть время”.

- У нас будет еще одно заседание ИКМО. Я думаю, что избирком нам снова откажет на тех же основаниях, - сообщил ЗАКС.Ру Горожанко.

Кроме того, суд вынес частное определение в адрес Горизбиркома из-за недопустимых действий муниципального избиркома.

Елена Владыкина

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