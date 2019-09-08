Беглов и Тихонова поучаствовали в выборах губернатора Петербурга

Временный градоначальник Северной столицы, самовыдвиженец Александр Беглов и его соперница в борьбе за кресло "постоянного" губернатора Надежда Тихонова приняли участие в электоральном событии.

Беглов отдал свой голос в школе №12 на улице Кораблестроителей, 21. Как пишет депутат ЗакСа Борис Вишневский, голосовавший там же, именно в это учебном заведении был "шмон на входе у рамок, больше нигде не видели вокруг".

Тихонова пришла на избирательный участок, который располагается в помещении музыкальной школы № 33, в доме 15/1 по улице Маршала Новикова, передает "Комсомольская правда".

"Настроение хорошее. Но волнительное. Надеюсь, что люди все же приедут с дач и пойдут голосовать. Явку будет видно уже во второй половине дня", - отметила она.

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